為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    中共官員：北京與疫情較量處於膠著 朝陽區嚴格管控

    北京市政府表示「首都與疫情的較量正處於膠著狀態」，圖為穿著防護裝的工作人員。（美聯社）

    北京市政府表示「首都與疫情的較量正處於膠著狀態」，圖為穿著防護裝的工作人員。（美聯社）

    2022/05/08 19:26

    〔中央社〕北京市24小時內新增本土COVID-19感染者39例。北京市政府發言人徐和建今天說，「首都與疫情的較量正處於膠著狀態」。而朝陽區繼續嚴格落實居家辦公，封控、管控區都足不出戶。

    綜合新京報、北京日報app（應用程式）等媒體報導，徐和建在今天下午的防疫記者會上表示，當前北京新增COVID-19病例仍在高檔運行，仍有零星社會面病例，首都與疫情的較量正處於「膠著狀態」。

    會上通報，8日凌晨0時至下午3時，北京新增本土感染者22例。自7日記者會後，也就是當天下午3時至8日下午3時，新增本土感染者39例。截至目前，全市共有高風險地區21個，中風險地區33個。

    北京市衛生健康委員會副主任李昂說，自4月25日起，北京市已開展了8輪區域核酸篩查，共篩出60管混採陽性，為阻斷疫情傳播發揮了重要作用。

    朝陽區副區長楊蓓蓓說，連日來社會面持續出現零星散發病例，部分管控人員未自覺嚴格落實居家隔離，人員流動帶來病毒社會傳播風險。經綜合評估，朝陽區進一步提級管控措施。

    朝陽區全區繼續嚴格落實居家辦公，凡是生活或工作在朝陽的人員，全部嚴格落實居家辦公，區域內與民生保障無關的企業全部暫停。

    其中，朝陽區內的封控區實行區域封閉，足不出戶服務上門；臨時管控區按照管控區管理，管控區除做核酸外，實行足不出樓，嚴禁聚集。楊蓓蓓說，倡議大家「非必要不出朝陽」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北京公廁毒王「1傳40」案 驚掀中國男公廁限制級「鳥洞」文化
    2022/05/07 12:33

    北京公廁毒王「1傳40」案 驚掀中國男公廁限制級「鳥洞」文化
    武漢肺炎》北京本土新增66例 多區持續核酸篩查
    2022/05/06 19:42

    武漢肺炎》北京本土新增66例 多區持續核酸篩查

    富蘭克林華美生技基金 領航未來商機
    韭菜互相取暖！「天子腳下」疫情延燒 上海人狂喊：北京加油
    2022/05/06 17:34

    韭菜互相取暖！「天子腳下」疫情延燒 上海人狂喊：北京加油
    被警告？胡錫進罕見質疑中共清零政策 發文不久又自刪
    2022/05/06 05:52

    被警告？胡錫進罕見質疑中共清零政策 發文不久又自刪
    一夜回到上世紀！北京關地鐵站 大批上班族改騎單車
    2022/05/05 17:02

    一夜回到上世紀！北京關地鐵站 大批上班族改騎單車
    北京疫情延燒 官方建議外送員戴N95口罩、部分地鐵站關閉
    2022/05/04 11:30

    北京疫情延燒 官方建議外送員戴N95口罩、部分地鐵站關閉
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播