造反啦！俄官媒訪俄專家批俄武器「過時」 難與北約抗衡

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯2月24日入侵烏克蘭,原本被外界視為戰力懸殊的戰爭竟一拖就是兩個多月過去,俄方不僅沒有達成任何具體目標,傷亡、戰損也相當嚴重;反觀烏克蘭在美國、北約等西方軍援下,成功守住俄軍一波又一波攻勢。對此,一名俄羅斯軍事專家坦言,俄軍武器過時,無法與北約抗衡。

美國《野獸日報》(The Daily Beast)專欄作家、俄國媒體分析師戴維絲(Julia Davis),今天(8日)透過推特分享一段俄羅斯國家電視台訪問高階軍事專家霍達里諾克(Mikhail Khodaryonok)的影片。這名專家直言,俄國過時的武器,無法輕易與北約提供給烏克蘭的武器相抗衡,俄方也沒有快速升級和補充軍火庫的能力。

據新聞網站《Focus Online》指出,當時節目上談到本月9日將是俄羅斯「勝利日」,不少分析人士都猜測俄總統普廷會在這天宣布「俄軍總動員」,增添軍武設備和人員,但霍達里諾克表示,就算普廷真的要動員,恐怕也不會讓對烏戰爭出現轉機。

他說:「假設我們今天要一艘新船,恐怕要2年時間才能建造完成;又或者我們要增加一個戰車營,我認為也至少要90天才能組建好,因為我們的軍火庫沒有先進武器和設備。讓人們帶著過時的武器參加21世紀的戰爭,甚至對抗北約是錯誤的。」

霍達里諾克的言論在俄國造成不小爭議,比起有自家人吐槽自家軍火庫過時,更讓人熱烈討論的是作為俄國官媒的俄羅斯國家電視台竟然容許出現這類批評國家的發言。

