還要再嚴！上海收緊封控措施 拚5月底清零解封

上海居民排隊進行核酸檢測。（路透）

2022/05/08 17:41

〔編譯魏國金／台北報導〕路透8日報導，知情者透露，上海正收緊已經嚴格的防疫封控措施，以期5月底前將隔離地區外的感染案例清零。

報導說，上海16個區的限制措施可能不同，因為一些區已達成目標，不過消息來源說，活動限制將普遍維持至5月底，儘管近期上海的確診病例下滑，但當局憂心疫情反彈。

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報導指出，依據上海數區居民的說法以及社群媒體的貼文顯示，人口2500萬的上海政府正加快並擴大努力，將陽性患者的密切接觸者轉移至隔離中心。

一些居民表示，儘管他們的篩檢為陰性，但被要求前往相關隔離設施，因為他們的大樓出現陽性患者，這些措施引發不滿。其他居民說，他們被告知為了達到社會面清零的目標，將禁止踏出家門或收取包裹、貨品長達一星期。

報導說，上海市政府沒有對相關詢問立即回應。

報導指出，上海普陀區與長寧區當局7日發布通知，要求被列為低風險的大樓居民不能離開大樓。上海金融中心浦東新區的1名居民告訴路透，他收到類似通知。

在徐匯區，來自9棟大樓的居民告訴路透，他們的居委會7日通知他們禁止踏出家門或收包裹至少1週，路透看到的徐匯區通知單說，「這是為了盡快達到社會面清零，讓封鎖得以解除」，通知書上說，相關措施將實施至本月15日。

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