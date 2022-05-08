拍賣史上最大！228克拉巨鑽5/11登拍 估價上看8.6億台幣

有「巨石」（The Rock）之稱、重達228.31克拉的梨形白鑽。（歐新社）

2022/05/08 17:03

〔編譯陳成良／綜合報導〕有「巨石」（The Rock）之稱、重達228.31克拉的梨形白鑽，將於11日在瑞士日內瓦拍賣，將成為有史以來登拍的最大白鑽，估價上看3000萬美元（約8億6050萬元台幣）！

據《法新社》報導，佳士得發表聲明說，「巨石」石是「現有最大的D-Z成色梨形鑽石」，並說它是「G色VS1淨度」的鑽石。代表無色的D級鑽石是等級最高的鑽石，而Z最低。

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「巨石」20多年前在南非開採和拋光，是拍賣會上有史以來出售的最大白鑽。佳士得強調，相較於過往拍賣大的那些鑽石，往往會為了保持重量犧牲造型，「巨石」不僅大，而且「完美對稱」，呈梨形。

將與「巨石」一同拍賣的另外一顆鑽石也相當引人注目。這是一顆枕形黃色鑽石，名為「紅十字」（The Red Cross），重205.07克拉，預估拍賣價上看1013萬美元（約3億46萬元台幣）。

佳士得表示，之前拍賣最大無色鑽石的紀錄是163.41克拉，於2017年11月以3350萬瑞士法郎（約新台幣10億3500萬元）落槌。

今年1月，蘇富比拍賣公司（Sotheby's）在倫敦以430萬美元（新台幣1億2300萬元）售出名為「謎」（Enigma）的罕見黑鑽，也是全球已知最大切割鑽石，重達555.55克拉。

將與「巨石」一同拍賣的枕形黃色鑽石「紅十字」，重205.07克拉。預估價709萬至1013萬美元。（路透）

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