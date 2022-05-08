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    阿富汗令婦女「罩袍」遮全身 違者「男監護人」關3天

    塔利班最高領導人已下令，阿富汗婦女在公共場合須穿戴罩袍（一種全臉面紗）。（法新社）

    塔利班最高領導人已下令，阿富汗婦女在公共場合須穿戴罩袍（一種全臉面紗）。（法新社）

    2022/05/08 17:49

    首次上稿 17:20
    更新時間 17:49

    〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗塔利班（Taliban，另譯神學士）最高領導人已下令，阿富汗婦女在公共場合穿戴罩袍（一種全臉面紗），遮蓋從頭到腳所有身體部位，若女性不遵守規範，男性監護人恐入獄3天。政府內男性僱員若妻女未能遵守規範，還可能被停職或解僱。

    根據CNN報導指出，塔利班重新掌權後，不斷限縮婦女在公開場合自由與權利，阿富汗「促進美德和預防惡習部」最新聲明規定，女性在公開場合必須遮住臉、必須穿著傳統的罩袍。官員宣稱「希望姊妹都過著有尊嚴和安全的生活」。

    根據「紐約時報」報導，塔利班聲明表示，官員將造訪違規女性家中，規勸男性監護人。若婦女仍不遵守，男性監護人將入獄3天。如果仍無法強制婦女遵守，男性監護人將被送到宗教法庭受審，接受進一步處罰。

    新規定一出，阿富汗政治家和婦女權利活動家蓋法里（Zarifa Ghafari）向美國有線電視新聞網強調，「早就已經不是1990年代或更早以前，塔利班別無選擇必須接受女性」。

    CNN也列出塔利班近期限縮女性政策，去年11月，塔利班向廣播公司發布了禁止所有以女性為主角的戲劇、肥皂劇和娛樂節目的指導方針。女性新聞主持人也必須戴頭巾。

    去年12月，塔利班禁止女性獨自在阿富汗進行72公里的旅行，必須有近親男性陪同，且搭車時必須戴面紗，否則司機可拒絕載運。今年3月女子學校開學一早就被塔利班下令關閉。

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