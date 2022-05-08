炸不毀烏克蘭精神！ 俄空襲博物館後「哲學家雕像」竟完好無損
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊6日晚間空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一間紀念哲學家的博物館，不幸遭飛彈擊中而起火。對此，博物館館長稍早透露，雖然建築物受損，但有尊緬懷哲學家的雕像，卻屹立不搖，也讓烏國記者盛讚，這是一尊象徵「浴火重生」的鳳凰。
據《半島電視台》報導，哈爾科夫一間紀念烏克蘭哲學家的「史高伏羅達博物館」（Hryhorii Skovoroda Museum），6日晚間遭到俄軍導引飛彈空襲，導致館內緬懷史高伏羅達的作品受損。
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據報導，「史高伏羅達博物館」館長彌采（Natalia Mitsai）表示：「5月6日是可怕的一晚，晚間22時50分，我接到電話，被告知博物館起火了，一枚導引飛彈擊中了博物館，造成了極大的損壞，館內基本上都被摧毀了。」
彌采接著說：「不過，史高伏羅達可能會感謝一些奇蹟，他本人的石膏雕像，先是挺過了砲擊，還躲過了接踵而來的祝融，完好無損，只是略微褪色而已。」
另據烏克蘭記者克雷貝特（Alexander Khrebet）的推特貼文，他指出，僅管俄軍砲襲了博物館，但緬懷著名哲學家史高伏羅達本尊的雕像，卻像是從毀滅裡，浴火重生的鳳凰般矗立。
⚡️Russian shelling destroys museum in Kharkiv Oblast.— The Kyiv Independent （@KyivIndependent） May 7, 2022
The Hryhorii Skovoroda national museum was attacked late on May 6. The building was destroyed, however, the most valuable exhibits had been moved to a safe place in advance.
Source: Kharkiv Oblast Governor Oleh Synehubov pic.twitter.com/fML9voQPt0