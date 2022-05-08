為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    炸不毀烏克蘭精神！ 俄空襲博物館後「哲學家雕像」竟完好無損

    僅管遭遇俄軍砲襲，哈爾科夫市內一尊緬懷哲學家史高伏羅達的雕像，卻完好無損，只是略微褪色而已。（圖擷取自@AlexKhrebet推特）

    僅管遭遇俄軍砲襲，哈爾科夫市內一尊緬懷哲學家史高伏羅達的雕像，卻完好無損，只是略微褪色而已。（圖擷取自@AlexKhrebet推特）

    2022/05/08 14:11

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊6日晚間空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）一間紀念哲學家的博物館，不幸遭飛彈擊中而起火。對此，博物館館長稍早透露，雖然建築物受損，但有尊緬懷哲學家的雕像，卻屹立不搖，也讓烏國記者盛讚，這是一尊象徵「浴火重生」的鳳凰。

    《半島電視台》報導，哈爾科夫一間紀念烏克蘭哲學家的「史高伏羅達博物館」（Hryhorii Skovoroda Museum），6日晚間遭到俄軍導引飛彈空襲，導致館內緬懷史高伏羅達的作品受損。

    據報導，「史高伏羅達博物館」館長彌采（Natalia Mitsai）表示：「5月6日是可怕的一晚，晚間22時50分，我接到電話，被告知博物館起火了，一枚導引飛彈擊中了博物館，造成了極大的損壞，館內基本上都被摧毀了。」

    彌采接著說：「不過，史高伏羅達可能會感謝一些奇蹟，他本人的石膏雕像，先是挺過了砲擊，還躲過了接踵而來的祝融，完好無損，只是略微褪色而已。」

    另據烏克蘭記者克雷貝特（Alexander Khrebet）的推特貼文，他指出，僅管俄軍砲襲了博物館，但緬懷著名哲學家史高伏羅達本尊的雕像，卻像是從毀滅裡，浴火重生的鳳凰般矗立。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    烏克蘭學校遭俄軍轟炸 恐造成避難民眾大量傷亡
    2022/05/08 09:18

    烏克蘭學校遭俄軍轟炸 恐造成避難民眾大量傷亡
    電音聲中 哈爾科夫青年冒險為民眾運送食物
    2022/04/28 00:36

    電音聲中 哈爾科夫青年冒險為民眾運送食物

    白沙屯媽祖即將出巡！兩法寶護信眾
    烏克蘭戰力超威！ 又擊落俄Su-34戰機 攔截2巡弋飛彈
    2022/04/25 22:58

    烏克蘭戰力超威！ 又擊落俄Su-34戰機 攔截2巡弋飛彈
    不忍動物挨餓... 哈爾科夫動物園2員工自願留下 竟慘遭俄軍射殺！
    2022/04/20 18:51

    不忍動物挨餓... 哈爾科夫動物園2員工自願留下 竟慘遭俄軍射殺！
    阻止俄軍集結烏東頓巴斯 烏軍引爆自家橋梁連同俄車隊炸毀
    2022/04/15 09:23

    阻止俄軍集結烏東頓巴斯 烏軍引爆自家橋梁連同俄車隊炸毀
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播