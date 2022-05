炸不毀烏克蘭精神！ 俄空襲博物館後「哲學家雕像」竟完好無損

2022/05/08 14:11

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯軍隊6日晚間空襲烏克蘭第二大城哈爾科夫(Kharkiv)一間紀念哲學家的博物館,不幸遭飛彈擊中而起火。對此,博物館館長稍早透露,雖然建築物受損,但有尊緬懷哲學家的雕像,卻屹立不搖,也讓烏國記者盛讚,這是一尊象徵「浴火重生」的鳳凰。

據《半島電視台》報導,哈爾科夫一間紀念烏克蘭哲學家的「史高伏羅達博物館」(Hryhorii Skovoroda Museum),6日晚間遭到俄軍導引飛彈空襲,導致館內緬懷史高伏羅達的作品受損。

請繼續往下閱讀...

據報導,「史高伏羅達博物館」館長彌采(Natalia Mitsai)表示:「5月6日是可怕的一晚,晚間22時50分,我接到電話,被告知博物館起火了,一枚導引飛彈擊中了博物館,造成了極大的損壞,館內基本上都被摧毀了。」

彌采接著說:「不過,史高伏羅達可能會感謝一些奇蹟,他本人的石膏雕像,先是挺過了砲擊,還躲過了接踵而來的祝融,完好無損,只是略微褪色而已。」

另據烏克蘭記者克雷貝特(Alexander Khrebet)的推特貼文,他指出,僅管俄軍砲襲了博物館,但緬懷著名哲學家史高伏羅達本尊的雕像,卻像是從毀滅裡,浴火重生的鳳凰般矗立。

⚡️Russian shelling destroys museum in Kharkiv Oblast.



The Hryhorii Skovoroda national museum was attacked late on May 6. The building was destroyed, however, the most valuable exhibits had been moved to a safe place in advance.



Source: Kharkiv Oblast Governor Oleh Synehubov pic.twitter.com/fML9voQPt0