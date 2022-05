普廷輸不起再加碼？傳調派敘利亞俄軍轉移烏克蘭戰場

2022/05/08 12:04

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭持續至今,俄軍攻勢不如預期,雙方在烏克蘭東部陷入僵持階段,為了在5月9日「勝利日」有所突破,傳出俄羅斯總統普廷擬從敘利亞調兵至烏克蘭,加速對頓巴斯地區的佔領。

據《路透》報導,美國中央情報局(CIA)局長伯恩斯(William Burns)在當地時間7日參加《金融時報》(Financial Time)所主辦會議,在會議中他表示,普廷不願意接受目前的損失,他相信再加碼下注將改善他在戰爭中的結果。

請繼續往下閱讀...

東歐網媒《NEXTA》官方推特引述獨立的「莫斯科時報」(Moscow Times)報導,傳出普廷下令將部隊從敘利亞轉移到烏克蘭,以加快對頓巴斯地區的佔領,目前在敘利亞總共有超過6萬名俄軍軍事人員,其中近一半是軍官。

