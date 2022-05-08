普廷輸不起再加碼？傳調派敘利亞俄軍轉移烏克蘭戰場

傳出普廷下令將部隊從敘利亞轉移到烏克蘭，以加快對頓巴斯地區的佔領，目前在敘利亞總共有超過6萬名俄國軍事人員，其中近一半是軍官。 （美聯社）

2022/05/08 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭持續至今，俄軍攻勢不如預期，雙方在烏克蘭東部陷入僵持階段，為了在5月9日「勝利日」有所突破，傳出俄羅斯總統普廷擬從敘利亞調兵至烏克蘭，加速對頓巴斯地區的佔領。

據《路透》報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）在當地時間7日參加《金融時報》（Financial Time）所主辦會議，在會議中他表示，普廷不願意接受目前的損失，他相信再加碼下注將改善他在戰爭中的結果。

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東歐網媒《NEXTA》官方推特引述獨立的「莫斯科時報」（Moscow Times）報導，傳出普廷下令將部隊從敘利亞轉移到烏克蘭，以加快對頓巴斯地區的佔領，目前在敘利亞總共有超過6萬名俄軍軍事人員，其中近一半是軍官。

Vladimir Putin ordered the transfer of troops from #Syria to #Ukraine in order to accelerate the occupation of #Donbass, according to a source in The #Moscow Times. In total, there are more than 60,000 #Russian military personnel in Syria, almost half of them are officers. pic.twitter.com/XidqsJNGYR — NEXTA （@nexta_tv） May 7, 2022

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