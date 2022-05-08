港特首「一人模式」選舉 至10點半1139選委投票、投票率77.96％

香港今日舉行特首選舉，外界預估在「一人模式」參選下李家超（見圖）將「篤定當選」。（路透）

2022/05/08 11:00

〔即時新聞／綜合報導〕「一人模式」的香港特首選舉於今上午舉行，預計於9點到11點半由1400多名選委進行投票，截至今上午10點半，已有1139名選委投票，投票率達77.96%。

綜合港媒報導，香港今日舉行特首選舉，1461名選委於今上午9點到11點半進行投票，每名選委可投支持或不支持票，若候選人取得超過750張有效的支持票即屬當選。不過因前政務司司長李家超為唯一參選人，外界預估在「一人模式」參選下李家超將「篤定當選」。

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報導指出，在香港會議展覽中心的主投票站設置不少於70張發票櫃枱、約100個投票間，在竹篙灣也設置隔離設施特設票站，供受檢疫隔離的選委投票，據指警方部署了大約7000名警力嚴密佈防。李家超在上午約8點半到達灣仔會展主投票站，競選辦副主任黃英豪、陳清霞、梁宏正等人也一同到場，投票剛過半小時就有503人完成，約34%的投票率已超過5個月前的立法會選舉全日投票率。截至今上午10點半，已有1139名選委投票，投票率達77.96%。

報導提到，在投票結束後，所有票箱會集中點算，選管會主委馮驊預估，將於1小時內完成點票。

香港今日舉行特首選舉，1461名選委於今上午9點到11點半進行投票，據指警方部署了大約7000名警力嚴密佈防。（法新社）

「一人模式」的香港特首選舉於今上午舉行，預計於9點到11點半由1400多名選委進行投票，截至今上午10點半，已有1139名選委投票，投票率達77.96%。（法新社）

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