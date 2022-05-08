烏軍Su-27戰機空襲蛇島俄軍 超低空轟炸影片曝光

烏軍戰機空襲蛇島影片曝光。（圖擷取自Twitter）

2022/05/08 10:44

〔即時新聞／綜合報導〕烏軍近期對蛇島上的俄軍進行多次攻擊，先前烏軍皆為派出無人機空襲，但烏軍近期升級攻擊行動規模，改用Su-27戰機進行超低空轟炸，空襲影片也隨之曝光。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」稍早在推特貼出烏軍無人機所拍攝的影片，指出兩架烏軍Su-27戰機低空飛越蛇島，轟炸俄軍陣地，而Su-27戰機能低空飛越蛇島空襲，也代表烏克蘭空軍戰力仍有效發揮。

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美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）報導，從影片中可看到兩架烏軍Su-27戰機以蛇島南方的燈塔為基準，由南向北低空轟炸俄軍陣地，由於蛇島地理位置，俄軍可能集中在北面及西面觀察烏克蘭海岸線，等於烏軍Su-27戰機是從俄軍背面展開空襲，先前烏軍無人機多次攻擊島上防空系統，很有可能就是為此次行動清除防空障礙。

報導指出，烏軍此次行動十分大膽且危險，除了來自敵人的防空火力威脅外，由於戰機低空轟炸，爆炸後向空中噴發的殘骸碎片很有可能波及戰機，因此烏克蘭空軍此次空襲是一次非常高風險的行動。另外，從衛星照片可得知，蛇島上的俄軍陣地與建築在近日有燃燒及損毀跡象，研判烏空軍此次轟炸是在6日或7日執行。

#Ukraine: The Ukrainian Air force is still alive- seen here are two Ukrainian Su-27 striking Russian facilities on the famous Snake Island in the Black Sea, in remarkable footage filmed by a TB-2 drone.



As we can observe, there is serious damage. pic.twitter.com/ogN3gOU8uJ — ???????? Ukraine Weapons Tracker （@UAWeapons） May 7, 2022

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