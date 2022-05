烏軍Su-27戰機空襲蛇島俄軍 超低空轟炸影片曝光

2022/05/08 10:44

〔即時新聞/綜合報導〕烏軍近期對蛇島上的俄軍進行多次攻擊,先前烏軍皆為派出無人機空襲,但烏軍近期升級攻擊行動規模,改用Su-27戰機進行超低空轟炸,空襲影片也隨之曝光。

追蹤烏俄戰事發展的推特帳號「Ukraine Weapons Tracker」稍早在推特貼出烏軍無人機所拍攝的影片,指出兩架烏軍Su-27戰機低空飛越蛇島,轟炸俄軍陣地,而Su-27戰機能低空飛越蛇島空襲,也代表烏克蘭空軍戰力仍有效發揮。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」(The War Zone)報導,從影片中可看到兩架烏軍Su-27戰機以蛇島南方的燈塔為基準,由南向北低空轟炸俄軍陣地,由於蛇島地理位置,俄軍可能集中在北面及西面觀察烏克蘭海岸線,等於烏軍Su-27戰機是從俄軍背面展開空襲,先前烏軍無人機多次攻擊島上防空系統,很有可能就是為此次行動清除防空障礙。

報導指出,烏軍此次行動十分大膽且危險,除了來自敵人的防空火力威脅外,由於戰機低空轟炸,爆炸後向空中噴發的殘骸碎片很有可能波及戰機,因此烏克蘭空軍此次空襲是一次非常高風險的行動。另外,從衛星照片可得知,蛇島上的俄軍陣地與建築在近日有燃燒及損毀跡象,研判烏空軍此次轟炸是在6日或7日執行。

