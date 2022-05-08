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    亞速鋼鐵廠內婦孺與長者已全數撤離 下一步將撤傷員

    烏克蘭政府表示，所有婦孺和年長平民已全部從亞速鋼鐵廠撤離。（歐新社）

    烏克蘭政府表示，所有婦孺和年長平民已全部從亞速鋼鐵廠撤離。（歐新社）

    2022/05/08 07:22

    〔即時新聞／綜合報導〕位於烏克蘭東南方港口城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal），是烏軍在當地的最後據點，近日持續進行平民疏散作業，烏國副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）7日表示，所有婦孺和年長平民已全部從亞速鋼鐵廠撤離，此部分的人道行動暫時告一段落。

    綜合外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基在深夜談話中指出，已有300多名平民從鋼鐵廠中撤離並獲救，烏克蘭當局目前將專注於撤離鋼鐵廠內傷員和醫務人員，並幫助馬立波其他地方和周邊居住地的居民安全。澤倫斯基對國際紅十字會及聯合國協助平民撤離行動表達感謝，烏克蘭政府8日將努力為馬立波及周邊的所有居民建立人道走廊。

    至於廠區內烏軍士兵，澤倫斯基強調：「當然，我們也在努力撤離我們的軍隊，也就是所有保衛馬立波的英雄，這任務非常困難，也非常重要。」澤倫斯基提到，烏克蘭政府將持續行動，找尋任何可能的外交選項。烏克蘭武裝部隊總參謀部表示，俄軍持續封鎖工廠內的烏克蘭軍隊，並在進行突擊行動時使用火砲和戰車等火力。

    俄羅斯政府官員也聲稱，從亞速鋼鐵廠撤離平民的工作已完成，俄軍高層表示，自5月5日以來，俄羅斯與聯合國、紅十字會合作，從鋼鐵廠撤離51名平民。但俄方的人數估計遠低於先前外界對於鋼鐵廠內平民的估算數字。

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