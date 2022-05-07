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    新銳鳳凰幽靈無人機 美國防部：20名烏軍培訓近尾聲

    美國國防部次長拉普蘭特（見圖）表示，神秘的「鳳凰幽靈無人機」是由美國空軍一個秘密小組「Big Safari」主導開發的武器。（美聯社）

    美國國防部次長拉普蘭特（見圖）表示，神秘的「鳳凰幽靈無人機」是由美國空軍一個秘密小組「Big Safari」主導開發的武器。（美聯社）

    2022/05/07 23:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部官員6日證實，援助烏克蘭的「鳳凰幽靈無人機」（Phoenix Ghost UAV）是由美國空軍一個秘密小組「Big Safari」所管理開發的一個計畫，而烏克蘭士兵即將完成這款新銳武器的培訓課程。

    根據美國國防部新聞稿，負責採購與維護項目的國防部次長拉普蘭特（William LaPlante）向在場媒體證實，鳳凰幽靈無人機是由美軍中一個被稱作Big Safari的小組所主導開發。

    根據美媒Fedscoop的說法，Big Safari是美軍第645航空系統小組（645th Aeronautical Systems Group）的通稱，總部位於俄亥俄州的賴特-帕特森空軍基地 （Wright-Patterson Air Force Base）；而早在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭前，Big Safari與國防承包商AEVEX Aerospace就已經在開發鳳凰幽靈無人機。

    拉普蘭特說，「如果你有聽過那個辦公室的話，他們做出了許多快速又好用的東西，他們在阿富汗與伊拉克戰爭期間非常活躍。」

    在場的國防部發言人柯比（John Kirby）稍後在回答記者提問時則表示，這款無人機實際上還沒在烏克蘭戰場上正式登場，不過約有20名烏克蘭士兵即將完成他們的無人機系統培訓課程。

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