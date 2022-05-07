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    中國防疫奇景 男被警綑成木乃伊 公寓樓梯擺滿拒馬

    一名男子遭到身穿防護衣的警察用膠帶捆成木乃伊。（翻攝自推特）

    一名男子遭到身穿防護衣的警察用膠帶捆成木乃伊。（翻攝自推特）

    2022/05/07 12:23

    〔即時新聞／綜合報導〕中國持續對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）進行清零政策，針對上海、北京等各大地區進行嚴格封城與控管，但也頻傳一些奇特的做法令人驚訝。最近就有網友PO出影片，內容為民眾被警察綑綁成木乃伊，甚至還有公寓樓梯擺滿拒馬的片段，引起網友熱烈討論。

    網路政治漫畫家「變態辣椒」於推特上PO出一段影片，只見畫面中的一名男子遭到身穿防護衣的多名警察團團包圍壓制，並用膠帶將該名男子的全身綑住，彷彿埃及的木乃伊，整個身體只剩下頭部可以自由活動。還有另一則影片，只見在一棟老舊公寓樓梯間擺了滿滿的拒馬，絲毫沒有讓人進出的空間，讓人憂心萬一發生火警該如何處理。

    網友看了紛紛在底下留言表示「北韓都不會這樣做」、「這涉嫌故意殺人吧」、「這樣做到底意義在哪裡」、「有病吧，乾脆放地雷算了」，更有人直言，如此行徑跟跟當年的法西斯有什麼不同。

    中國清零政策仍持續進行，並以「毫不動搖，動態清零」做總方針，對上海、北京與河南鄭州等各大地區進行嚴格封城與控管，並對多個地區進行全範圍的核酸檢測。

    公寓樓梯擺滿拒馬，一旦火警發生民眾將無路可走。（翻攝自推特）

    公寓樓梯擺滿拒馬，一旦火警發生民眾將無路可走。（翻攝自推特）

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