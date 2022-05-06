邀請蕭茲5/9來基輔 澤倫斯基：我不會解釋為什麼

烏克蘭總統澤倫斯基（見圖）表示，他邀請德國領導人在5月9日當天來基輔一行。（路透資料照）

2022/05/06 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今（6）日表示，他已邀請德國總理蕭茲（Olaf Scholz）踏出「有力的一步」：在5月9日前來烏克蘭首都基輔。

《路透》報導，澤倫斯基在一段影片中透過英國智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House，或譯漆咸樓）的翻譯人員表示，「他（蕭茲）被邀請來烏克蘭，他能在5月9日前來基輔，踏出非常有力道的政治象徵步伐。我不會解釋背後的用意，我想你們應該有足夠的文化素養，能理解為什麼。」

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5月9日是俄羅斯重要節日之一，俄國會在這一天紀念蘇聯在「偉大衛國戰爭」（即第二次世界大戰）中擊敗納粹德國。

澤倫斯基同時也談論了被圍攻的馬立波市（Mariupol），他稱那裏的情況非常「折磨人」，並且警告俄羅斯不得殺害原本有機會獲釋的守軍或平民，否則烏克蘭不會與俄羅斯進行任何談判。

「（俄羅斯人）不認為他們會被追究戰爭罪責，因為他們是擁有核武的國家。」澤倫斯基說，「這是全面戰爭的第72天，我們看不到結束的跡象，也感受不到任何俄羅斯方面想停戰的意願。」

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