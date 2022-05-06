武漢肺炎》北京本土新增66例 多區持續核酸篩查

中國北京市的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，官員表示，目前北京防疫形勢仍「嚴峻複雜」，要堅持「動態清零」不動搖，近日北京市內多區將繼續進行核酸篩查。（法新社；本報合成）

2022/05/06 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，過去24小時內新增66例本土病例，官員表示，目前北京防疫形勢仍「嚴峻複雜」，要堅持「動態清零」不動搖，近日北京市內多區將繼續進行核酸篩查。

綜合中國媒體報導，北京市疾控中心副主任龐星火今（6日）在疫情記者會上通報，北京市自5日下午3時至6日下午3時共新增66例本土病例，包含53例確診與13例無症狀感染，其中64例為管控人員，2例為社區篩查驗出。

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龐星火指出，今日通報病例主要來自餐廳、市場與社區內的群聚感染。北京市自4月22日爆發新一波疫情以來，此波疫情累計新增610例，北京市16個市轄區有15區都出現病例。

北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉表示，北京市將延續中國五一假期後的防疫措施，包含查驗復工人員48小時內採撿陰性證明、餐飲暫停內用、中小學暫停到校、公共文化場所暫停開放等。

根據官方資訊，北京市房山區與豐台區將於7日及8日進行2輪核酸篩查，疫情最嚴重的北京市朝陽區將於7日至9日連續進行3輪核酸篩查。

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北京過去24小時內新增66例本土病例。圖為北京民眾排隊接受採撿。（法新社）

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