烏克蘭收到超過3500億元支援 美國是最大後盾

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）。（美聯社）

2022/05/06 13:57

〔即時新聞／綜合報導〕自俄羅斯入侵以來，烏克蘭收到多項國際援助，烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）接受外媒採訪時表示，在戰亂發生至今的71天裡，他們收到超過120億美元（新台幣約3564億元）的援助，最大的支持來自美國，他們對此相當感激。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）接受《美國之音》採訪時指出，他們收到超過120億美元的援助，用於各種不同的領域，包括軍事以及人道領域，其中最大數額來自於美國，排名第二的是波蘭、歐盟以及各大跨國金融組織。

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什米加爾也提到，近四個月來，烏克蘭的預算赤字大約為每月50億美元（新台幣約1485億元），他們與國際貨幣基金組織合作，設立一個特別行政帳戶，世界銀行也設立特別信託帳戶，烏克蘭透過國際組織的協助，請求夥伴國通過這些帳戶，與烏克蘭共享他們10%的特別提款權，另外也希望能得到直接的支持。

什米加爾表示，拜登政府請求國會提供烏國330億美元（新台幣約9800億元）的支持，這筆錢中的80億元（新台幣約2376億元），將緊急支持今後4個月裡的烏克蘭預算，其餘數額，烏國同意向國際組織採取融資的形式。

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