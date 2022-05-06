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    胸貼700年印度教聖地古樹拍裸照 俄羅斯網紅超瞎行徑觸怒峇里島人

    一名俄羅斯網紅在峇里島全裸貼著巨樹搔首弄姿拍照，觸怒當地居民，還有觸犯印尼法規之虞。（翻攝IG）

    一名俄羅斯網紅在峇里島全裸貼著巨樹搔首弄姿拍照，觸怒當地居民，還有觸犯印尼法規之虞。（翻攝IG）

    2022/05/06 15:12

    〔即時新聞／綜合報導〕常說入境要隨俗，一名俄羅斯網紅在峇里島全裸貼著巨樹搔首弄姿拍照，觸怒當地居民；原來這是棵擁有700年歷史的古樹，種在印度教聖地裡，神聖性不言而喻，這名網紅的行為不僅褻瀆居民信仰文化，散佈裸照更有觸犯印尼法規疑慮，當地警方已介入調查。

    綜合外媒報導，俄羅斯28歲網紅阿麗娜（Alina Yoga）暫居峇里島，日前到峇里島印度教徒的聖地「Babakan Temple」，竟赤身裸體爬到寺廟後一棵700年巨大古樹上，搔首弄姿貼著樹幹拍裸照，事後更將照片傳到社群網站上，向天下昭告自己的荒唐行徑。

    這張照片很快引發當地居民的憤怒，也有人報了警；一名企業家把這張照片備份下來，隔空呼籲阿麗娜的親友轉告，「司法制裁正在等著她」、「她必須賠償村民進行清潔儀式的費用」。

    眼見事情鬧大，阿麗娜很快刪除了爭議照片，並再度透過社群媒體發表道歉聲明，表示自己不清楚當地文化，因此闖下大禍，自己無意冒犯，會去警察局自首，同時附上到古樹前跪拜、雙手合十的影像求饒。對此，當地警方發言人坎德拉（Ranefli Dian Candra）證實阿麗娜已經自首，案件正在調查中。

    依據印尼嚴格的資訊與電子通訊法規，阿麗娜涉嫌散佈色情內容，如果被判有罪，將面臨最高6年刑期與印尼盾10億元（合約新台幣204萬元）罰款，也可能被印尼官方撤銷簽證、驅逐出境。

    據阿麗娜說法，她自2021年11月起便居住在峇里島。

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