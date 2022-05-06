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    她暈船愛上炮友「偷精」戳保險套 下場被判「性侵」有罪關6月

    德國一名女性暈船愛上炮友，靠偷戳保險套企圖懷孕挽留對方，結果被判性侵。圖為保險套示意圖。（法新社）

    德國一名女性暈船愛上炮友，靠偷戳保險套企圖懷孕挽留對方，結果被判性侵。圖為保險套示意圖。（法新社）

    2022/05/06 13:43

    〔即時新聞／綜合報導〕德國一名女性「暈船」愛上男炮友，想靠懷孕來與對方正式發展關係，竟在上床前偷偷戳破保險套，男炮友得知後，對她提起刑事告訴，法庭依性侵罪判處這名女性6個月有期徒刑。

    綜合外媒報導，德國39歲女性自2021年初與一名42歲男性成為炮友，兩人定期見面發生性關係，這名女性情不自禁「暈船」，但男炮友並沒有回應這段感情；對此，這名女性動起歪腦筋，偷偷摸摸戳破保險套「偷精」，想靠懷孕來與這名男性正式發展關係。

    這名女性得逞後，透過通訊軟體向男炮友開誠布公，聲稱自己懷孕，男炮友聞言氣炸，一狀告上法院，指控這名女性強暴。法院調查，這名女性其實並沒有懷孕，她也坦承自己的罪刑，但法院卻碰上了棘手的問題────不知道要用什麼法條來對這名女性進行判決。

    最後，該案承辦法官薩列夫斯基（Astrid Salewski）使用性侵罪名將她定罪，判處6個月有期徒刑，此案將成為未來類似案件可以援引的判例；薩列夫斯基自評，「我們今天在這寫下了歷史」。

    薩列夫斯基表示，這種違法情況通常是男性在發生性行為時偷拔或偷戳破保險套，但在男性不同意或不知情的狀況下，使保險套無法正常使用的狀況也是不對的，「對方說『不要』，就是不要」。

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