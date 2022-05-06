習再表態執意清零 專家：中國恐迎災難性結局

習近平執意實施清零策略已引發廣泛民怨。（路透）

2022/05/06 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國上海封城亂象百出，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情現延燒至首都北京，中國國家主席習近平執意實施清零策略已引發廣泛民怨，多名專家受訪時表示，中國恐迎災難性結局。

《美國之音》刊文指出，上海封城以來已爆出無數起防疫事故，民間怨氣激增的同時，當局卻未顯示出大幅調整防疫政策的跡象，習近平更在昨（5日）舉行的中共中央政治局常委會議中發言，宣稱該國防疫政策有科學依據，且經得起歷史考驗。

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文章引述多名觀察人士與專家對習近平這一番話的回應，認為他未提及在抗疫與經濟之間取得平衡，「很顯然地，習近平堅信若不採取清零策略將造成更嚴重的經濟損失」。

現居上海的南衛理公會大學教授布魯貝克（Richard Brubaker）直言，現在停止封城確實會帶來片刻的痛苦，但相信藉著封城可阻止痛苦到來是更愚蠢的行為，「無論如何他們終將停止封城，屆時，當前政府極力避免的痛苦將全部化作現實」。

美國矽谷企業家穆索羅（Steve Mushero）則主張施政平衡的重要性，他認為，失去對疫情控制會造成嚴重經濟損失，但透過如此高壓手段對抗疫情也已構成嚴重經濟損失，「既然如此，何不藉由逐步開放來取得平衡」，他說，藉此將可在最小化損失、降低社會不滿的同時避免引起對政府能力的質疑。

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