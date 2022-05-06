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    不給普廷面子 盧卡申科認為「烏俄戰爭拖太久」

    盧卡申科坦言烏俄戰事進行過久。（美聯社）

    盧卡申科坦言烏俄戰事進行過久。（美聯社）

    2022/05/06 08:14

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國挾全球第二大軍事強國威名向烏克蘭進軍，結果不但雙方鏖戰超過70天，俄軍至今也沒取得重大戰果，讓各界跌破眼鏡。俄國親密盟友白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）也認為，戰事拖得太久。

    盧卡申科接受《美聯社》專訪時再度替俄總統普廷護航，稱他「別無選擇，只能採取行動。因為烏克蘭不斷挑釁俄國。」稱俄國打出的「去武裝化和去納粹化」有其正當性。

    但盧卡申科話鋒一轉，說「我介入的不夠深，無法評斷一切是否照俄方或我所感覺的計畫在進行。我想要再次強調，我覺得軍事行動拖得太久。」盧卡申科表示，他希望戰爭盡快落幕，「白俄羅斯做了許多，也會盡一切努力來阻止。」

    盧卡申科還提到，外界對俄國可能動用核武的說法令人無法接受，因為烏克蘭「就在他們旁邊」，但又補充說他無法得知莫斯科當局的真正想法。

    針對戰情發展，俄政府始終強調按照既定計畫進行，盧卡申科的說法顯然與克里姆林宮當局不合。這也並非盧卡申科首次透露烏俄戰爭軍情，先前他才公開講解一幅俄羅斯入侵烏克蘭的進攻路線圖，無意間曝光下個目標可能是摩爾多瓦。後續也確實傳出俄國有向摩爾多瓦動武的企圖。

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