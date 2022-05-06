印太與歐洲安全不可分 英日達成歷史性防衛協議

2022/05/06 02:36

〔中央社〕英國首相強生與日本首相岸田文雄今天共同表示，印太與歐洲安全互不可分，雙方就防衛合作「相互准入協定」達成原則共識，並將持續共同開發新型戰機引擎等先進防衛科技。

英國是第一個與日本達成「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）的歐洲國家，此前日本1月與澳洲簽署RAA。根據RAA，英、日武裝部隊可一同執行演訓與救災。

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岸田文雄4月29日至5月6日訪問印尼、越南、泰國、義大利、英國共5國。他今天在倫敦備受禮遇，上午與強生（Boris Johnson）會晤前，英國皇家空軍1架「航海家」（Voyager）空中加油機以及2架「颱風」（Typhoon）戰鬥機飛越首相官邸所在的唐寧街（Downing Street）上空，向他致意。

英國首相辦公室表示，強生與岸田文雄皆指出，俄羅斯野蠻侵略烏克蘭象徵後冷戰時代結束、對國際安全造成重大影響；「歐洲－大西洋」與「印度－太平洋」兩個區域的安全不可分割，全球民主政體應團結一致對抗威權政權。

對於北韓近日試射彈道飛彈，強生除譴責平壤的挑釁行為，也表示英國與日本「以及我們的印太盟友」同在。

英、日雙方去年12月簽署合作備忘錄，共同為英國的「未來空戰系統」（FCAS）研發新型戰機引擎、無線電偵測反監控等先進科技。強生與岸田文雄今天對相關計畫的執行進度表示滿意。

英國2018年發布「空戰發展戰略」（Combat Air Strategy），目標為確保空軍和軍工業持續有能力因應不斷演進的新作戰需求，並發展國際合作。自2022年起算的4年期間，英國規畫投資超過20億英鎊研發領先全球的未來空戰系統，目前合作對象包括義大利、瑞典等歐洲國家和日本。

預計2030年代中期開始服役的未來空戰系統涵蓋第6代戰機「暴風」（Tempest），以及先進的無人機、感應偵測系統、各式武器和數據資料庫等。

除了防衛、科技與英方力推的再生能源合作，強生與岸田文雄今天也觸及經貿議題。強生指出，英國很快就會解除對日本福島等縣僅存的食品輸入管制。兩人會談時還品嚐來自日本相關地區的爆米花，以證明安全無虞。

英方4日宣布，預計6月完成國會程序後，將取消對日本9個縣共計23個食品項目的放射性物質檢測等輸入管制。

與日本強化防衛合作可視為英國脫歐後「向印太傾斜」的一環。英國內閣辦公廳去年3月發布的國防安全與外交政策綜合檢討報告（Integrated Review）以及國防部同月題為「競爭時代的國防」（Defence in a Competitive Age）的主題報告，內容都呼籲與印太區域擴大、深化合作。

英國「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦打擊群去年5月展開首次操演航程即在印太區域進行「歷史性」行動部署，期間進入具主權爭議的南海水域，編隊巡防艦「里契蒙艦」（HMS Richmond）更穿越台灣海峽，引發北京不滿。

此外，英國皇家海軍新型巡邏艦艇「添馬艦」（HMS Tamar）及「史佩艦」（HMS Spey）去年9月自英國出發，展開在印太區域為期至少5年的常態部署。以上行動皆被視為英國企圖展現深耕、「重返」印太的決心。（編輯：楊昭彥）1110506

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