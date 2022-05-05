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    俄攻亞速鋼鐵廠行動失敗 烏總統顧問：英勇守軍已擊退俄軍

    烏國總統顧問阿列斯托維奇宣稱，攻入亞速鋼鐵廠的俄軍已被守軍擊退。（美聯社）

    烏國總統顧問阿列斯托維奇宣稱，攻入亞速鋼鐵廠的俄軍已被守軍擊退。（美聯社）

    2022/05/05 23:43

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍隊持續圍攻烏克蘭東南部城市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠（Azovstal），近日有消息傳出，俄軍已攻入工廠區域，雙方爆發血戰。烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovych）5日宣稱，攻入工廠的俄軍已被擊退。

    根據《CNN》報導，馬立波已大致被俄軍摧毀，剩下的烏軍仍死守在亞速鋼鐵廠，但亞速營指揮官普羅柯潘科（Denys Prokopenko）指出，俄軍這兩天已經攻入工廠，烏俄雙方在廠區爆發激烈戰鬥，坦言烏軍處境艱困。

    不過烏國總統顧問阿列斯托維奇5日向烏克蘭電視台表示，進入亞速鋼鐵廠的俄軍已經被烏國守軍擊退，但戰鬥仍在持續，有關開放亞速鋼鐵廠難民撤離的談判也在進行中。

    針對阿列斯托維奇的說法，亞速營副指揮官帕拉馬爾（Sviatoslav Palamar）並沒有直接證實俄軍已被擊退，僅向CNN表示烏軍仍頑強抵抗俄軍攻擊。同時他也指控，本來烏俄雙方週四都同意開放一條人道走廊讓亞速鋼鐵廠難民撤離，但俄軍再次違背承諾開火，廠區內的平民又一次無法順利離開。

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