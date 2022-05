烏克蘭募資平台上線！澤倫斯基：點一下幫助我們

2022/05/05 18:48

〔即時新聞/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今(5)日宣布群眾募資平台「United24」正式上線,澤倫斯基指出,任何國家的民眾都能透過此平台奉獻一份心力,幫助烏克蘭打贏這場衛國戰爭。

澤倫斯基在影片中表示,「只要按一下,你就能透過資助來保護我們的守衛者、拯救我們的公民還有協助烏克蘭重建。」

請繼續往下閱讀...

根據實測,目前United24共有3個捐贈項目,分別為「防禦與排雷」(Defence and Demining)、「醫療援助」(Medical Aid)以及「重建烏克蘭」(Rebuild Ukraine);民眾則能透過信用卡、轉帳、Paypal與加密貨幣(Crypto)等方式捐款。

United24網頁上另指出,預計在5月12日發布首份資金處理報告。

We launched United24 @U24_gov_ua global initiative.



Its 1st component is an online platform to raise funds in support of ????????. Other projects & programs will be added soon.



You can make a donation in 1 click from any country.



Together we will win!#united24 #thepoweroffreedom pic.twitter.com/notUt1P3ZF