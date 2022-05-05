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    烏克蘭募資平台上線！澤倫斯基：點一下幫助我們

    烏克蘭總統澤倫斯基宣布啟動群眾募資平台「United24」，有心幫助烏克蘭的民眾可以透過此方式捐款。（路透）

    烏克蘭總統澤倫斯基宣布啟動群眾募資平台「United24」，有心幫助烏克蘭的民眾可以透過此方式捐款。（路透）

    2022/05/05 18:48

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今（5）日宣布群眾募資平台「United24」正式上線，澤倫斯基指出，任何國家的民眾都能透過此平台奉獻一份心力，幫助烏克蘭打贏這場衛國戰爭。

    澤倫斯基在影片中表示，「只要按一下，你就能透過資助來保護我們的守衛者、拯救我們的公民還有協助烏克蘭重建。」

    根據實測，目前United24共有3個捐贈項目，分別為「防禦與排雷」（Defence and Demining）、「醫療援助」（Medical Aid）以及「重建烏克蘭」（Rebuild Ukraine）；民眾則能透過信用卡、轉帳、Paypal與加密貨幣（Crypto）等方式捐款。

    United24網頁上另指出，預計在5月12日發布首份資金處理報告。

    民眾可以在選擇要捐款協助哪個項目，分別為「防禦與排雷」（Defence and Demining）、「醫療援助」（Medical Aid）以及「重建烏克蘭」（Rebuild Ukraine）。（擷取自United24網頁）

    民眾可以在選擇要捐款協助哪個項目，分別為「防禦與排雷」（Defence and Demining）、「醫療援助」（Medical Aid）以及「重建烏克蘭」（Rebuild Ukraine）。（擷取自United24網頁）

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