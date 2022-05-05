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    紐約「無畏女孩」披烏克蘭國旗 挺烏NPO籲企業果斷退出俄羅斯

    美國非營利團體「與烏克蘭同在」本月4日為著名雕像「無畏女孩」披上烏克蘭國旗。（路透）

    美國非營利團體「與烏克蘭同在」本月4日為著名雕像「無畏女孩」披上烏克蘭國旗。（路透）

    2022/05/05 20:21

    〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭越演越烈，美國非營利團體「與烏克蘭同在」（Razom for Ukraine）本月4日到華爾街附近舉行集會，並為著名雕像「無畏女孩」（Fearless Girl）披上烏克蘭國旗，呼籲更多美國企業退出俄羅斯。

    根據《路透》 報導，「與烏克蘭同在」4日到紐約證券交易所前集會，高舉「停止資助普廷的戰爭，抵制俄羅斯商業」、「拯救兒童」等標語，呼籲更多美企果斷退出俄國市場。一群人還為證交所前的無畏女孩雕像戴上花圈、披上烏克蘭國旗，並在胸口貼上烏克蘭國旗的貼紙。

    無畏女孩為華爾街著名雕像，由藝術家維斯巴爾（Kristen Visbal）創作，本為慶祝2017年婦女節而放在另一個知名雕像「華爾街銅牛」（Charging Bull）對面，原本只打算放幾天，沒想到因為受到遊客熱愛便久久未移走。

    但因為遊客人潮造成華爾街交通問題，無畏女孩之後被移到紐約證交所前。

    美國非營利團體「與烏克蘭同在」本月4日為著名雕像「無畏女孩」披上烏克蘭國旗。（路透）

    美國非營利團體「與烏克蘭同在」本月4日為著名雕像「無畏女孩」披上烏克蘭國旗。（路透）

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