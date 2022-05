紐約「無畏女孩」披烏克蘭國旗 挺烏NPO籲企業果斷退出俄羅斯

2022/05/05 20:21

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰爭越演越烈,美國非營利團體「與烏克蘭同在」(Razom for Ukraine)本月4日到華爾街附近舉行集會,並為著名雕像「無畏女孩」(Fearless Girl)披上烏克蘭國旗,呼籲更多美國企業退出俄羅斯。

根據《路透》 報導,「與烏克蘭同在」4日到紐約證券交易所前集會,高舉「停止資助普廷的戰爭,抵制俄羅斯商業」、「拯救兒童」等標語,呼籲更多美企果斷退出俄國市場。一群人還為證交所前的無畏女孩雕像戴上花圈、披上烏克蘭國旗,並在胸口貼上烏克蘭國旗的貼紙。

無畏女孩為華爾街著名雕像,由藝術家維斯巴爾(Kristen Visbal)創作,本為慶祝2017年婦女節而放在另一個知名雕像「華爾街銅牛」(Charging Bull)對面,原本只打算放幾天,沒想到因為受到遊客熱愛便久久未移走。

但因為遊客人潮造成華爾街交通問題,無畏女孩之後被移到紐約證交所前。

A small group of protesters draped the 'Fearless Girl' statue, which faces the New York Stock Exchange, in a Ukrainian flag in a protest against Russia pic.twitter.com/rlD98xlPRs