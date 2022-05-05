為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    一夜回到上世紀！北京關地鐵站 大批上班族改騎單車

    今天是「五一」長假後中國首個上班日，受到部分地鐵站因疫情而臨時封閉、百餘公車路線停運繞行的影響，大批北京市民今天改騎自行車上班。有網友戲稱，這種景象仿佛回到80年代。（擷自中國日報）

    今天是「五一」長假後中國首個上班日，受到部分地鐵站因疫情而臨時封閉、百餘公車路線停運繞行的影響，大批北京市民今天改騎自行車上班。有網友戲稱，這種景象仿佛回到80年代。（擷自中國日報）

    2022/05/05 17:02

    〔中央社〕今天是「五一」長假後中國首個上班日，受到部分地鐵站因疫情而臨時封閉、百餘公車路線停運繞行的影響，大批北京市民今天改騎自行車上班。有網友戲稱，這種景象仿佛回到80年代。

    綜合新京報網等陸媒報導，因COVID-19疫情防控需要，北京多條地鐵、公車路線昨天起採取封閉出入口、停運等措施，其中地鐵涉及60餘座車站，公車方面涉及近200條路線；臨時封閉出入口的地鐵換乘站仍保留換乘功能，乘客可在站內換乘，其他車站列車通過不停車。

    據報導，昨天夜間開始，當地共享單車企業就加強了車輛調度，重點保障地鐵停運區域市民的出行需求；今天上午北京交通情況暢通，多條主幹道、城市環路的交通運行情況良好，未出現大規模排隊擁堵情況。

    新京報採訪了多名騎車通勤的市民，據表示，雖然地鐵封站對出行造成一定困擾，「但短期克服一下沒有太大問題」。

    也有網友在澎湃新聞網這則新聞下方留言說，「地鐵停運，不騎車怎上班」。還有網友調侃，眾人騎著自行車的畫面彷彿回到一輛單車跑遍北京城的80年代，「一夜之間，穿越了」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    今天是「五一」長假後中國首個上班日，受到部分地鐵站因疫情而臨時封閉、百餘公車路線停運繞行的影響，大批北京市民今天改騎自行車上班。（擷自中國日報）

    今天是「五一」長假後中國首個上班日，受到部分地鐵站因疫情而臨時封閉、百餘公車路線停運繞行的影響，大批北京市民今天改騎自行車上班。（擷自中國日報）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    造反？ 中國動態清零民怨炸鍋 胡錫進再批︰堅持封城後果嚴重
    2022/05/05 17:00

    造反？ 中國動態清零民怨炸鍋 胡錫進再批︰堅持封城後果嚴重
    北京疫情延燒 官方建議外送員戴N95口罩、部分地鐵站關閉
    2022/05/04 11:30

    北京疫情延燒 官方建議外送員戴N95口罩、部分地鐵站關閉

    建商搶布局 高房價外溢周邊受惠
    上海疫情趨緩北京又升溫 全市餐廳禁內用 搶蓋方艙醫院
    2022/05/01 12:53

    上海疫情趨緩北京又升溫 全市餐廳禁內用 搶蓋方艙醫院
    北京瘋搶物資 冷凍櫃冰箱單日銷量抵1個月
    2022/04/27 18:11

    北京瘋搶物資 冷凍櫃冰箱單日銷量抵1個月

    糖友視力模糊 竟然是青光眼！
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播