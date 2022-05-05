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    美染疫死亡破百萬 最新病毒變種威脅日增

    全美現又遇到Omicron亞種BA.2的亞種，使得全美疫情又悄悄出現升溫趨勢。圖為洛杉磯機場。（美聯社檔案照）

    全美現又遇到Omicron亞種BA.2的亞種，使得全美疫情又悄悄出現升溫趨勢。圖為洛杉磯機場。（美聯社檔案照）

    2022/05/05 16:56

    〔中央社〕根據國家廣播公司新聞網（NBC News）彙整數據，美國的COVID-19病故人數今天累計破100萬例，全美現又遇到Omicron亞種BA.2的亞種，使得全美疫情又悄悄出現升溫趨勢。

    「紐約時報」報導，專家表示最新的BA.2.12.1變種正在美國快速擴散，幾週後可能成為美國的流行株，只不過目前沒有跡象顯示它的症狀會更嚴重。

    紐時統計，雖然美國今天的單日新增確診約6.6萬例，但14天平均的單日增幅上升54%，住院率上升17%，單日新增染疫病故約375人。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）估計，截至4月30日，BA.2.12.1約佔每天新增確診例的36%，較前一週的26%、再前一週的16%呈穩步攀升。

    美國是由紐約州衛生官員於4月首度確認BA.2.12.1，發現它的傳染速度比在年初引爆全美大爆發的BA.2更快。

    國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，對全球染疫死亡人數最高的美國而言，這麼慘重的人命損失仍屬難以想像，且累計破100萬人大關的速度驚人，距離美國通報首例COVID-19確診僅27個月。

    美國的COVID-19死亡增加速度目前雖遠低於之前亦情高峰，但每天仍有超過360人喪命，還是比疫情爆發之初大多數人所想像的還嚴重，尤其是時任總統川普當時一再淡化病毒的嚴重性。

    數據顯示美國的染疫死亡人數為全球最高，將排名第2的巴西遠遠拋在後頭，巴西通報死亡病例累計逾66萬例。

    華盛頓大學醫學院（University of Washington School of Medicine）健康計量評估研究所（Institute for Health Metrics and Evaluation）所長莫瑞（Christopher Murray）表示，這麼多人死亡的事實還是令人感到震驚。

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