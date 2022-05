美染疫死亡破百萬 最新病毒變種威脅日增

全美現又遇到Omicron亞種BA.2的亞種,使得全美疫情又悄悄出現升溫趨勢。圖為洛杉磯機場。(美聯社檔案照)

2022/05/05 16:56

〔中央社〕根據國家廣播公司新聞網(NBC News)彙整數據,美國的COVID-19病故人數今天累計破100萬例,全美現又遇到Omicron亞種BA.2的亞種,使得全美疫情又悄悄出現升溫趨勢。

「紐約時報」報導,專家表示最新的BA.2.12.1變種正在美國快速擴散,幾週後可能成為美國的流行株,只不過目前沒有跡象顯示它的症狀會更嚴重。

請繼續往下閱讀...

紐時統計,雖然美國今天的單日新增確診約6.6萬例,但14天平均的單日增幅上升54%,住院率上升17%,單日新增染疫病故約375人。根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)估計,截至4月30日,BA.2.12.1約佔每天新增確診例的36%,較前一週的26%、再前一週的16%呈穩步攀升。

美國是由紐約州衛生官員於4月首度確認BA.2.12.1,發現它的傳染速度比在年初引爆全美大爆發的BA.2更快。

國家廣播公司新聞網(NBC News)指出,對全球染疫死亡人數最高的美國而言,這麼慘重的人命損失仍屬難以想像,且累計破100萬人大關的速度驚人,距離美國通報首例COVID-19確診僅27個月。

美國的COVID-19死亡增加速度目前雖遠低於之前亦情高峰,但每天仍有超過360人喪命,還是比疫情爆發之初大多數人所想像的還嚴重,尤其是時任總統川普當時一再淡化病毒的嚴重性。

數據顯示美國的染疫死亡人數為全球最高,將排名第2的巴西遠遠拋在後頭,巴西通報死亡病例累計逾66萬例。

華盛頓大學醫學院(University of Washington School of Medicine)健康計量評估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation)所長莫瑞(Christopher Murray)表示,這麼多人死亡的事實還是令人感到震驚。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此,更多相關訊息,帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法