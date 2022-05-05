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    英男童寫信給澤倫斯基 收到溫暖回函「讓我嘴角上揚」

    圖為英相強森日前會面澤倫斯基。（法新社）

    圖為英相強森日前會面澤倫斯基。（法新社）

    2022/05/05 17:18

    〔即時新聞／綜合報導〕英國1名12歲男童韓德利（Thomas Handley）日前寫信給烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）加油打氣，並將信件放進學校援助難民的物資車隊中運送，沒想到真的收到附有澤倫斯基簽名的致謝回函，上頭寫道聽聞來自英國的支持讓他嘴角上揚。

    《BBC》報導，學校老師哈登（Robin Hadden）表示，沒想到會收到回信，因此信件送達時「簡直不敢置信」，並在校內逐一找尋收件人「湯瑪斯」。內容提到感謝來信與支持，「我很好，感謝你的幫忙。我們希望給烏克蘭帶來和平，將食物送到各地民眾的手中並重建城鎮，你在信中提到的，以及英國的支持，溫暖了我與其他人」，最後再附上澤倫斯基簽名。

    報導指出，韓德利就讀的特教學校，協助將學生們捐贈的270包醫療用品、衣物、食品、盥洗用具、玩具等集結起來，送上貨車運往波蘭華沙的難民接待中心。韓德利在信中提及，「為你的國家準備了一些泰迪熊和食物」，還說希望烏克蘭能戰勝俄羅斯等。他的母親憶述，兒子放學回家時一臉興奮地分享，「我們將它表框起來」。

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