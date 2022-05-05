馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣 創紀錄2.7億天價成交

馬拉度納「上帝之手」球衣拍賣，4日以破紀錄的930萬美元（約新台幣2.7億元）落槌。（美聯社）

2022/05/05 00:46

〔即時新聞／綜合報導〕阿根廷已故足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）在1986年世界盃對英格蘭之戰進球時所穿球衣拍賣，4日以破紀錄的930萬美元（約新台幣2.7億元）落槌。

馬拉度納在1986年世足8強賽時，帶領阿根廷對上英格蘭，期間他攻進2分，率隊以2比1氣走對手，但賽後慢動作顯示，他的第1球其實是以手撥進，當時裁判並未發現，從此這一爭議進球被稱為「上帝之手」（Hand of God）。

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《法新社》報導，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）指出，這場4月20日開始、本月4日結束的拍賣中，有7名競標者爭奪這件知名球衣。

蘇富比街頭服飾兼現代收藏品部主管Brahm Wachter說，這件球衣代表一個體育史上的重要時刻，可說是有史有來最令人垂涎​​​​的足球衣，因此由它創下這類物品的拍賣紀錄相當合適。

在當年賽後，英格蘭中場球員霍奇（Stephen Hodge）與馬拉度納交換球衣，從此他擁有了這件臭名昭著的「上帝之手」球衣。

過去最高價的體育賽事衣物是美國棒壇傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）穿過的紐約洋基球衣，以560萬美元（約新台幣1.6億元）創下紀錄。

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