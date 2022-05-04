教宗告誡俄羅斯東正教牧首 勿淪為普廷的「輔祭男童」

羅馬天主教教宗方濟各在3月16日與俄羅斯東正教牧首基里爾進行視訊會議時，警告對方不要淪為俄國總統普廷的「輔祭男童」。（美聯社）

2022/05/04 20:47

〔編譯張沛元／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各本週受訪時表示，他曾警告俄羅斯東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）不要成為俄國總統普廷的「輔祭男童」（altar boy）。這是教宗迄今對挺戰的基里爾的最強烈用詞，他還抨擊基里爾支持莫斯科當局所宣稱的入侵烏克蘭的理由。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，方濟各在3日刊出的義大利《晚郵報》（Corriere della Sera）專訪中表示，他在3月16日透過Zoom與基里爾談了40分鐘，前20分鐘是聆聽手裡拿著卡片的基里爾宣讀俄國入侵烏克蘭的理由。

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教宗說，他聆聽基里爾的發言並告訴對方，「我對這些完全都不了解；兄弟，我們不是國家的神職人員，我們不能使用政治語言，只能用耶穌的語言...，牧首不能把自己變成普廷的輔祭男童」。

輔祭是天主教彌撒與其他宗教儀式中協助司鐸（神父）的輔助者，因多由男童擔任故又稱為輔祭男童。方濟各告誡基里爾不要成為普廷的輔祭男童，應是呼籲基里爾勿淪為普廷的幫兇。

教宗還說，雙方在視訊中同意延後原定6月14日在以色列耶路撒冷的會面；方濟各說，該會面是2人第2度碰頭，與烏克蘭戰爭無關，但如今基里爾也同意暫時不見面，以免傳達模稜兩可的訊號。

2016年2月12日，羅馬天主教教宗方濟各（左）與俄羅斯東正教牧首基里爾（右）在古巴哈瓦那機場會面。（美聯社）

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