為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    維權人士警告 LGBTQ社群面臨新一波攻擊

    來自100多個國家的領袖和維權人士本週齊聚美國加州，他們表示，全世界的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群正面臨新一波攻擊。今年在哥倫比亞麥德林市就有六名 LGBTI 人被謀殺。（法新社）

    來自100多個國家的領袖和維權人士本週齊聚美國加州，他們表示，全世界的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群正面臨新一波攻擊。今年在哥倫比亞麥德林市就有六名 LGBTI 人被謀殺。（法新社）

    2022/05/04 17:40

    〔中央社〕來自100多個國家的領袖和維權人士本週齊聚美國加州，他們表示，全世界的LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群正面臨新一波攻擊。

    法新社報導，這是全球因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情封鎖以來，LGBTQ社群成員的首場全球聚會，與會者警告酷兒青年的環境正在惡化。

    國際LGBTI聯合會（International Lesbian, Gay, Trans and Intersex Association，又稱為ILGA World）負責人埃爾特（Julia Ehrt）表示，LGBTQ社群歷來面臨「不同嚴重程度的暴力和歧視」。

    但近幾年出現明顯的反性別論述，「試圖剝奪他們應得的人權」。

    超過600名代表在加州長堤（Long Beach）參加2日展開的為期一週國際LGBTI聯合會全球會議，聚焦在年輕人身上。

    國際LGBTI聯合會青年委員會主席卡拉佐夫（Martin Karadzhov）告訴法新社：「我們一直在為全世界的酷兒權利而戰，但特別是酷兒青年的權利一直被邊緣化，（並且）被忽視。」

    「這次會議為我們提供第一個可以真正集中對話的空間。」

    他說，這包括對「性傾向扭轉治療等有害做法的討論，這些做法不道德、不科學和折磨人，但在近180個國家仍是合法的」。

    美國國務院LGBTQI人權特使史登（Jessica Stern）說：「許多LGBTQI維權人士在極度壓迫、孤立和暴力的環境下工作。如果你在這樣的環境下生活和工作，你的情緒福祉就會受到影響。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    撤軍還撂狠話！俄防部：若烏未停止「顛覆行動」將續攻基輔
    2022/04/14 11:25

    撤軍還撂狠話！俄防部：若烏未停止「顛覆行動」將續攻基輔
    紐約地鐵槍擊案傳至少29傷 警鎖定1黑人男子追捕中
    2022/04/13 07:36

    紐約地鐵槍擊案傳至少29傷 警鎖定1黑人男子追捕中

    蘇晏霈認「拿好處」連三年不間斷
    10年來最不尋常1天！美議員走路遭狐狸從後偷襲 須打4劑狂犬病疫苗
    2022/04/06 17:30

    10年來最不尋常1天！美議員走路遭狐狸從後偷襲 須打4劑狂犬病疫苗
    打法捉襟見肘！美智庫新戰報：俄軍21日並未取得「重大進展」
    2022/03/22 13:23

    打法捉襟見肘！美智庫新戰報：俄軍21日並未取得「重大進展」

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    再嗆聲！ 俄國外長：任何對烏軍援車輛都是「正當攻擊目標」
    2022/03/18 22:43

    再嗆聲！ 俄國外長：任何對烏軍援車輛都是「正當攻擊目標」
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播