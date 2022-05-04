芬蘭、瑞典研議是否加入北約 親俄克羅埃西亞總統揚言否決

克羅埃西亞總統米蘭諾維奇。（歐新社）

2022/05/04 16:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕瑞典及芬蘭政府近日正積極討論是否應該加入北約組織，以獲得來自西方盟友的軍事保護，不過立場親俄的克羅埃西亞總統米蘭諾維奇（Zoran Milanović）揚言，如果兩國在6月西班牙馬德里舉行的北約峰會中遞交申請，他將以與會國家元首身分，予以否決。不過克國政府強調，米蘭諾維奇的言論不代表該國立場。

據俄羅斯《衛星通訊社》報導，米蘭諾維奇4月底就曾表態反對芬蘭和瑞典在巴爾幹半島問題解決之前加入北約，當時他回答記者關於斯德哥爾摩和赫爾辛基加入北約的可能性時，稱這是「危險的套路」。

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記者3日又一次向他提出了芬蘭和瑞典加入北約的可能性的問題，米蘭諾維奇說：「這是一個出乎意料的問題，就像春天的雨一樣突如其來，沒有人預料到，在北約峰會上我將否決，如果這將是在總統級別上面的話。」

早些時候，米蘭諾維奇列出了巴爾幹地區其它未解決的問題，包括羅馬尼亞和保加利亞未併入申根區、阿爾巴尼亞和北馬其頓加入歐盟的談判推遲，以及不承認自行宣佈獨立的科索沃。

2月18日俄烏開戰前夕，米蘭諾維奇就曾明確表示，因威脅到克羅埃西亞利益，北約「不應擴大到包括烏克蘭」。

然而，米蘭諾維奇一系列言論遭到了克羅埃西亞政府的強烈反對和猛烈抨擊。克國總理普蘭科維奇（Andrej Plenković）強調，「總統的個人言論絕不代表克羅埃西亞政府觀點」。克羅埃西亞駐烏克蘭大使賈米奇也猛烈抨擊總統言論「不負責任」。

許多分析家指出，出現這種「北約成員國領導人反對北約、該北約成員國政府反對本國總統」的戲劇性局面，很大程度上是克羅埃西亞國內政治博弈的結果。

克羅埃西亞自1991年宣布獨立起，就模仿了法蘭西第五共和國的「半總統制」，總統和議會都由直選產生，均享有一定實權，總統兼任武裝部隊總司令。

但2000年至2001年，克羅埃西亞國會在中右翼政黨推動下修改基本法，改兩院制為一院制，大幅縮減了總統的權力。總統雖仍由直選產生，卻不能再代表任何政黨，其外交、國防等事務的權利也被在很大程度上收回，轉由內閣中外交部、國防部對國會負責。

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