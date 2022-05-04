為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄軍損失數據更新！ 俄第一軍團100具遺體被送至哥羅夫卡太平間

    俄軍目前已佔領烏克蘭哥羅夫卡區域。（歐新社）

    俄軍目前已佔領烏克蘭哥羅夫卡區域。（歐新社）

    2022/05/04 17:04

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，戰爭期間烏軍拚死作戰，讓俄軍損失慘重，許多軍武設備與士兵將領都成為了烏軍的戰果，有消息指出，俄羅斯第一軍團有100具陣亡士兵的遺體，將會被送到俄軍佔領區的哥羅夫卡的中央太平間。

    烏克蘭陸軍情報局（ArmyInform）在官方推特PO出推文，指出有100具俄羅斯第一軍團的俄兵屍體要被送往哥羅夫卡的俄軍佔領區中央太平間。

    自烏俄戰爭開打至今，俄軍損失數據不斷上升，烏克蘭國防部稍早公布截至5月4日6點為止，俄軍損失軍事人員大約24500人、戰車1077輛、裝甲車2610輛、火砲系統49門、多管火箭車163輛、防空系統81組、軍機194架、直升機155架、各式車輛和油罐車1867輛、艦艇10艘、無人機303架、特殊裝備38個、巡弋飛彈87枚。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    抓到了！ 俄特務洩漏烏軍位置讓俄軍砲擊 遭烏國家安全局逮捕
    2022/05/04 16:21

    抓到了！ 俄特務洩漏烏軍位置讓俄軍砲擊 遭烏國家安全局逮捕
    烏軍擊退俄軍伊久姆攻勢 砲擊補給車隊
    2022/05/04 15:43

    烏軍擊退俄軍伊久姆攻勢 砲擊補給車隊

    蘇晏霈認「拿好處」連三年不間斷
    照片曝光！ 挪威「西北風」防空飛彈 投入烏克蘭戰場
    2022/05/04 14:54

    照片曝光！ 挪威「西北風」防空飛彈 投入烏克蘭戰場
    怒了？ 以色列允許北約國家向提供以製武器 長釘飛彈也入列
    2022/05/04 14:46

    怒了？ 以色列允許北約國家向提供以製武器 長釘飛彈也入列

    糖友發燒、食慾減、血糖飆 恐是肺炎
    俄擬入侵摩爾多瓦證據？ 聶斯特河沿岸與烏檢查哨出現水泥塊封路
    2022/05/04 14:44

    俄擬入侵摩爾多瓦證據？ 聶斯特河沿岸與烏檢查哨出現水泥塊封路
    藉政變結束戰爭！ 傳俄聯邦安全局、軍方高層密謀推翻普廷
    2022/05/04 13:41

    藉政變結束戰爭！ 傳俄聯邦安全局、軍方高層密謀推翻普廷
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播