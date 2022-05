俄軍損失數據更新！ 俄第一軍團100具遺體被送至哥羅夫卡太平間

2022/05/04 17:04

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,戰爭期間烏軍拚死作戰,讓俄軍損失慘重,許多軍武設備與士兵將領都成為了烏軍的戰果,有消息指出,俄羅斯第一軍團有100具陣亡士兵的遺體,將會被送到俄軍佔領區的哥羅夫卡的中央太平間。

烏克蘭陸軍情報局(ArmyInform)在官方推特PO出推文,指出有100具俄羅斯第一軍團的俄兵屍體要被送往哥羅夫卡的俄軍佔領區中央太平間。

自烏俄戰爭開打至今,俄軍損失數據不斷上升,烏克蘭國防部稍早公布截至5月4日6點為止,俄軍損失軍事人員大約24500人、戰車1077輛、裝甲車2610輛、火砲系統49門、多管火箭車163輛、防空系統81組、軍機194架、直升機155架、各式車輛和油罐車1867輛、艦艇10艘、無人機303架、特殊裝備38個、巡弋飛彈87枚。

⚡More than 100 bodies of mobilized servicemen of the???????? 1st Army Corps were taken to the central morgue in occupied #Horlivka - @GeneralStaffUA #груZ200