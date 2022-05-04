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    神祕宇宙燈塔！ 天文學家發現銀河系外最亮脈衝星

    脈衝星「PSR J0523−7125」藝術假想圖。（圖擷取自CSIRO官網）

    脈衝星「PSR J0523−7125」藝術假想圖。（圖擷取自CSIRO官網）

    2022/05/04 16:40

    〔編譯陳成良／綜合報導〕宇宙中有一種神祕燈塔，叫做脈衝星（Pulsar），它是大質量恆星演化到生命晚期，經過超新星爆炸產生質地緊密的中子星（neutron star），以旋轉軸為中心每秒多次快速旋轉，朝太空幅射出電波和伽馬射線。天文學家最近幫電波望遠鏡戴上「太陽眼鏡」，觀測到銀河系外迄今最亮的脈衝星！

    科學新聞網站《科學警示》（ScienceAlert）報導，澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）研究團隊發現的這顆脈衝星名為「PSR J0523−7125」，每秒閃爍3次，位於大麥哲倫星雲（Large Magellanic Cloud）中，這是一個圍繞銀河系運行的矮星系。這顆脈衝星的亮度恰好是銀河系外發現的其他脈衝星的10倍，與銀河系內發現的最亮脈衝星不相上下。

    於脈衝星極強的磁場，產生高度偏振光，對大多數儀器來說，這種光與普通光很難區分，儘管「PSR J0523−7125」光線很強，但它長期以來一直避開人們的探測，最終是透過CSIRO的「ASKAP」電波望遠鏡，裝上一種暱稱為「太陽眼鏡」的特殊濾鏡，捕捉由脈衝星產生的獨特偏振光，沒想到因此發現歷來系外觀測到最亮一顆脈衝星。

    這項觀測結果後來也得到以及南非「 MeerKAT」電波望遠鏡認證。相關研究結果發表在最新一期《天文期刊》（Astronomical Journal）。

    當恆星經歷超新星爆炸後，可能會變成白矮星、中子星或黑洞，中子星又可細分出脈衝星和磁星，前者是會週期性發射脈衝訊號，後者具有大約1000億特斯拉（10^11T ）的磁場，約普通中子星的1000倍。「特斯拉」（Tesla）為國際磁通密度單位。

    自從英國天文學家伯奈爾女爵士（Dame Jocelyn Bell Burnell）在1967年首度發現脈衝星以來，天文學家已探測到了逾2000 顆脈衝星，其中絕大多數位於銀河系內。脈衝星的密度大、溫度高、壓力大、磁場強等特點，已經超出了科學家們的認知，也打開了一個全新的領域，研究脈衝星也具有極大的科學意義。

    望遠鏡關閉（左）與打開（右）「太陽鏡」的差異，右圖可以清楚看見脈衝星現形。（圖擷取自CSIRO官網）

    望遠鏡關閉（左）與打開（右）「太陽鏡」的差異，右圖可以清楚看見脈衝星現形。（圖擷取自CSIRO官網）

    澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的「ASKAP」電波望遠鏡。（圖擷取自CSIRO官網）

    澳洲聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）的「ASKAP」電波望遠鏡。（圖擷取自CSIRO官網）

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