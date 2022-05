進擊的野豬！澳洲女子慘遭攻擊 左手指險被咬爛

2022/05/04 15:42

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲昆士蘭州湯斯維爾市(Townsville)郊區,近期發生野豬咬傷人的事故,1名51歲女子在幫好友看家時,發現有群野豬闖入花園中,她上前試圖驅趕牠,不料卻反遭其中1頭野豬猛力攻擊,導致她全身多處傷痕累累,左手指尖更是當場被啃掉,幸好被聽聞呼救聲趕來的鄰居搶救,才沒有讓野豬進一步危及其性命。

據《每日郵報》 報導,51歲女子羅賓斯(Kay Robins)於上個月復活節期間,前往住在湯斯維爾市郊區的好友家中拜訪,好友臨時有事而請她暫時看照家裡,她便答應其請求。然而好友離開沒多久,羅賓斯便聽到從戶外的花園傳來一陣騷動,出門一看竟發現有群野豬闖入花園裡,在園內到處啃食、破壞。

為此羅賓斯揮舞雙手努力驅趕牠們離開,大部分的野豬都被她嚇得馬上離去,不料卻有頭野豬反而朝她瘋狂攻擊,導致她全身多處都深受其利齒啃咬,左手指尖更因為用手試圖擋住野豬攻擊,而被當場被啃掉,她痛苦大聲求救,鄰居聽聞立即衝過來救援,而攻擊的野豬也被嚇得跑離現場。

重傷的羅賓斯被鄰居緊急送往了醫院急救,除了全身多處都有被啃咬至流血的傷痕,左手手指傷勢更是特別嚴重,總共縫了30針。住院6天接受治療後,手指雖仍無法順利移動,所幸生命並無大礙。事後她向媒體表示,「該地區的野豬比其他地區的野豬更具攻擊性,我身為1個成人都被攻擊成重傷,若換成1個孩童遭遇同樣的情況,我很難相信孩童能夠幸免於難」,並以自身經歷向當地政府呼籲,希望有關單位能正視野豬襲人的嚴重性,讓當地民眾能免於其害。

