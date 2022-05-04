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    進擊的野豬！澳洲女子慘遭攻擊 左手指險被咬爛

    澳洲近日傳出野豬攻擊人的事件，1名51歲女子被野豬攻擊後，左手指尖當場被啃掉，全身多處也有不少被啃咬的傷痕。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    澳洲近日傳出野豬攻擊人的事件，1名51歲女子被野豬攻擊後，左手指尖當場被啃掉，全身多處也有不少被啃咬的傷痕。示意圖，圖與新聞事件無關。（歐新社）

    2022/05/04 15:42

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州湯斯維爾市（Townsville）郊區，近期發生野豬咬傷人的事故，1名51歲女子在幫好友看家時，發現有群野豬闖入花園中，她上前試圖驅趕牠，不料卻反遭其中1頭野豬猛力攻擊，導致她全身多處傷痕累累，左手指尖更是當場被啃掉，幸好被聽聞呼救聲趕來的鄰居搶救，才沒有讓野豬進一步危及其性命。

    《每日郵報》 報導，51歲女子羅賓斯（Kay Robins）於上個月復活節期間，前往住在湯斯維爾市郊區的好友家中拜訪，好友臨時有事而請她暫時看照家裡，她便答應其請求。然而好友離開沒多久，羅賓斯便聽到從戶外的花園傳來一陣騷動，出門一看竟發現有群野豬闖入花園裡，在園內到處啃食、破壞。

    為此羅賓斯揮舞雙手努力驅趕牠們離開，大部分的野豬都被她嚇得馬上離去，不料卻有頭野豬反而朝她瘋狂攻擊，導致她全身多處都深受其利齒啃咬，左手指尖更因為用手試圖擋住野豬攻擊，而被當場被啃掉，她痛苦大聲求救，鄰居聽聞立即衝過來救援，而攻擊的野豬也被嚇得跑離現場。

    重傷的羅賓斯被鄰居緊急送往了醫院急救，除了全身多處都有被啃咬至流血的傷痕，左手手指傷勢更是特別嚴重，總共縫了30針。住院6天接受治療後，手指雖仍無法順利移動，所幸生命並無大礙。事後她向媒體表示，「該地區的野豬比其他地區的野豬更具攻擊性，我身為1個成人都被攻擊成重傷，若換成1個孩童遭遇同樣的情況，我很難相信孩童能夠幸免於難」，並以自身經歷向當地政府呼籲，希望有關單位能正視野豬襲人的嚴重性，讓當地民眾能免於其害。

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