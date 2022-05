影片曝光！俄軍訓話呼巴掌習以為常 網友熱議：每個都像獨裁者

2022/05/04 00:22

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,不過卻不若外界一開始預期般迅速拿下,反而是烏克蘭展現韌性抵禦超過2個月。期間俄軍也被傳出眾多醜聞,士氣相當低落,如今又有一則影片流傳,一名俄羅斯士官話才剛說完,竟直接掌摑士兵。

推特帳號「@TheDeadDistrict」今日(3日)貼出這段影片,並表示:「這段影片顯示為何俄軍士氣低落、在戰場上表現不佳。士兵和士官之間的關係。」只見影片中,一名士兵立正站好正在聽訓,眉宇間透露著害怕的神情,士官講到最後,竟直接出手掌摑士兵,隨後揮手叫士兵退下,影片也到這裡結束。

影片曝光後,引起網友熱議「旁邊坐著的人一點都不驚訝,他知道什麼時候該低頭」、「旁邊的人對這習以為常」、「獨裁統治下,上層支配下層,每個人都表現得像個獨裁者」、「野蠻人的行為」、「情況比我們想像中還要糟」。

This video show one of the reason why the russian army is demoralised and have poor performance on the battlefield.



Relationship between soldier and sergeant.



This sergeant also appears in war crime cases in Kyiv.

Source:https://t.co/kMSm8b2wgF pic.twitter.com/8zt8zEWJqQ