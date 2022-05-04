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    影片曝光！俄軍訓話呼巴掌習以為常 網友熱議：每個都像獨裁者

    俄軍士官訓斥到一半直接掌摑士兵，一旁的人卻習以為常。（圖取自推特）

    俄軍士官訓斥到一半直接掌摑士兵，一旁的人卻習以為常。（圖取自推特）

    2022/05/04 00:22

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，不過卻不若外界一開始預期般迅速拿下，反而是烏克蘭展現韌性抵禦超過2個月。期間俄軍也被傳出眾多醜聞，士氣相當低落，如今又有一則影片流傳，一名俄羅斯士官話才剛說完，竟直接掌摑士兵。

    推特帳號「@TheDeadDistrict」今日（3日）貼出這段影片，並表示：「這段影片顯示為何俄軍士氣低落、在戰場上表現不佳。士兵和士官之間的關係。」只見影片中，一名士兵立正站好正在聽訓，眉宇間透露著害怕的神情，士官講到最後，竟直接出手掌摑士兵，隨後揮手叫士兵退下，影片也到這裡結束。

    影片曝光後，引起網友熱議「旁邊坐著的人一點都不驚訝，他知道什麼時候該低頭」、「旁邊的人對這習以為常」、「獨裁統治下，上層支配下層，每個人都表現得像個獨裁者」、「野蠻人的行為」、「情況比我們想像中還要糟」。

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