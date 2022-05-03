畫面曝光！上海警方踹爆大門 強抓居民去方艙隔離

社群平台2日出現一段手機錄影，影片中2名疑似中國上海女子遭當地警方「破門」而入，連任何身分、檢疫證明都沒出示，就宣稱該2人陽性確診，要抓去方艙醫院隔離。（圖取自推特）

2022/05/03 20:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，社群平台2日流傳一段手機錄下的短片，影片中2名疑似居住在上海的女性遭自稱當地警方的「大白」破門而入，連任何身分證件、檢疫證明都沒出示，就宣稱2人檢測陽性，要強制抓去方艙醫院隔離。

據影片內容，這2名女子被全身穿著白色防護衣的人員要求開門，在未出示任何檢疫和身分證明的情況下，直接踹爆民宅的大門，欲強制將2人拉去方艙隔離。

請繼續往下閱讀...

影片開頭可見，2人稱已向「居委會」申請複查檢疫，結果還沒出來所以不願開門。影片中，女子說要報警，穿著防護衣的「大白」回說他們就是警察、報了案也是他們來。

網路上也出現自稱為當事人說法，說2人是在4月29日下午被通知確診，要將她們帶走隔離，但疾控中心又說找不到她們的陽性報告。29日晚間她自行至醫院進行核酸檢驗，被通知異常後待在醫院隔離，她因擔心會被送去方艙而返回自宅。隔日與居委會交涉，對方答應讓她們重新檢疫，1日採檢後結果仍未通知，就有6個警察破門而入，要將她們強制帶去方艙醫院隔離。

這段影片在推特等社群平台上引起共鳴，網友紛紛痛批中國官方「無法無天」、「簡直是土匪」，此外，也有網友指出，2人可能是上海官方「陰陽報告」的受害者，稱日前早已有多起傳聞，指控上海官方為了掩蓋疫情，會發出陰性報告，但又私下收到電話通知為陽性。

相關影片請見：

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法