為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    畫面曝光！上海警方踹爆大門 強抓居民去方艙隔離

    社群平台2日出現一段手機錄影，影片中2名疑似中國上海女子遭當地警方「破門」而入，連任何身分、檢疫證明都沒出示，就宣稱該2人陽性確診，要抓去方艙醫院隔離。（圖取自推特）

    社群平台2日出現一段手機錄影，影片中2名疑似中國上海女子遭當地警方「破門」而入，連任何身分、檢疫證明都沒出示，就宣稱該2人陽性確診，要抓去方艙醫院隔離。（圖取自推特）

    2022/05/03 20:34

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，社群平台2日流傳一段手機錄下的短片，影片中2名疑似居住在上海的女性遭自稱當地警方的「大白」破門而入，連任何身分證件、檢疫證明都沒出示，就宣稱2人檢測陽性，要強制抓去方艙醫院隔離。

    據影片內容，這2名女子被全身穿著白色防護衣的人員要求開門，在未出示任何檢疫和身分證明的情況下，直接踹爆民宅的大門，欲強制將2人拉去方艙隔離。

    影片開頭可見，2人稱已向「居委會」申請複查檢疫，結果還沒出來所以不願開門。影片中，女子說要報警，穿著防護衣的「大白」回說他們就是警察、報了案也是他們來。

    網路上也出現自稱為當事人說法，說2人是在4月29日下午被通知確診，要將她們帶走隔離，但疾控中心又說找不到她們的陽性報告。29日晚間她自行至醫院進行核酸檢驗，被通知異常後待在醫院隔離，她因擔心會被送去方艙而返回自宅。隔日與居委會交涉，對方答應讓她們重新檢疫，1日採檢後結果仍未通知，就有6個警察破門而入，要將她們強制帶去方艙醫院隔離。

    這段影片在推特等社群平台上引起共鳴，網友紛紛痛批中國官方「無法無天」、「簡直是土匪」，此外，也有網友指出，2人可能是上海官方「陰陽報告」的受害者，稱日前早已有多起傳聞，指控上海官方為了掩蓋疫情，會發出陰性報告，但又私下收到電話通知為陽性。

    相關影片請見：

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    物資寧可放到爛也不發 上海民眾氣到當街砸
    2022/05/03 19:25

    物資寧可放到爛也不發 上海民眾氣到當街砸
    上海微解封採買物資禁開車 扁擔、三輪車全出動彷彿回到上世紀
    2022/05/03 17:13

    上海微解封採買物資禁開車 扁擔、三輪車全出動彷彿回到上世紀

    1186萬起 北市捷運宅 即刻入住
    上海財大下令足不出寢 女學生不能洗澡將滿月
    2022/05/03 16:09

    上海財大下令足不出寢 女學生不能洗澡將滿月
    上海封控區外出現新病例 民狂嘲諷「賈慶林」
    2022/05/03 08:37

    上海封控區外出現新病例 民狂嘲諷「賈慶林」

    經濟部創新循環技術助陣 偕金屬中心獲2022美國愛迪生銀獎
    上海活人裝屍袋 殯儀館員工因「尊重生命」獲頒2.2萬元
    2022/05/03 07:40

    上海活人裝屍袋 殯儀館員工因「尊重生命」獲頒2.2萬元
    中國老人被硬塞屍袋送火化 上海多人被拔官、醫師吊照
    2022/05/02 20:36

    中國老人被硬塞屍袋送火化 上海多人被拔官、醫師吊照
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播