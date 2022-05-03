武漢肺炎》要封？北京增53本土染疫 4類人員「嚴控出京」

北京市過去24小時內再新增53例本土病例。圖為北京民眾接受採檢。（法新社；本報合成）

2022/05/03 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕中國北京市武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，過去24小時內新增53例本土病例，此波疫情累計新增453例。北京官方表示，社區仍有隱匿感染源，需「嚴防區域外溢」，要求4類人員「嚴控出京」。

綜合中國媒體報導，北京市疾控中心副主任龐星火今（3日）下午在疫情記者會上表示，北京市昨日下午3時至今日下午3時，共新增53例本土病例，其中50例為管控人員，但有3例是非管控人員篩出的「社區篩查」病例，其中更有1例是外送員。

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北京官方警告，今天新增的外送員病例「發病早、活動範圍廣、接觸人數多，存在社會面傳播風險」，其感染源仍在調查中。

北京市委宣傳部對外新聞處處長田偉說，近期「北京市中高風險地區人員，有1例以上感染者的街鄉鎮人員，封控區、管控區與臨時管控區人員，北京健康寶彈窗人員」等4類人員需「嚴控出京」，其他人員亦「非必要不出京」。

北京市自4月22日爆發新一波疫情以來，迄今累計新增453例，16個市轄區有14區已經出現病例，病例最多的區依序為朝陽區183例、房山區117例、通州區46例等。

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