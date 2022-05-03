援烏刺針、標槍飛彈恐成負擔 美追加預算確保供應鏈

美國至今已提供約7000枚標槍飛彈（FGM-148 Javelin）給烏克蘭。標槍飛彈示意圖。（歐新社資料照）

2022/05/03 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰爭爆發已兩個多月，美國為了支援烏克蘭，後勤補給不留餘力，但戰況若長期膠著，這些支出反倒成為美國政府一筆不小的負擔，美方表示，開戰以來已提供烏克蘭「標槍」飛彈約5500枚，如果算上開戰前，總數有約7000枚。

綜合外媒報導，一份來自美國「戰略暨國際研究中心」資深顧問坎森（Mark F. Cancian）的分析報告表示，從俄羅斯對烏克蘭開戰來算，光是「標槍」反坦克飛彈（FGM-148 Javelin）就已經提供約5500枚給烏克蘭，若是算上川普政府時期，總數更是來到了約7000枚，已經佔了美國總庫存量的三分之一，還有一款「刺針」肩射型防空飛彈（FIM-92 Stinger）也已支出庫存的四分之一。

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坎森也提到，雖說烏俄戰爭為美國與歐洲的國防工業提供一個巨大的獲利機會，美國總統拜登更是表示，2023的軍事預算要提高至7730億美元，與去年相比約成長4%，但製作武器的承包商還是要面對供應鏈及勞動力短缺。目前這些公司正與五角大廈討論接下來會面對的問題。像是製造「刺針」的雷神技術公司（Raytheon Technologies）執行長海耶斯（Greg Hayes）表示，製造刺針的原料供應並不充足。

也有人開始擔心，如果美國持續對烏輸出軍武，是否伊朗、北韓等地區爆發衝突會無法即時應對？對此，白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）於2日的記者會表示，這些武器支援並不會影響到美國的軍事備戰狀態，她還補充說，拜登已經利用參觀「標槍」飛彈製造工廠的機會向國會施壓，以通過能促進半導體發展的一項法案，因為半導體是製作標槍很重要的原物料。

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