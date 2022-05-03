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    台灣比中國危險？ 美國CDC調升旅行警示「不建議前往」

    美國疾病管制暨預防中心調升多個國家的旅遊風險，將台灣從第一級「低風險」升至第二級「中度風險」，不建議前往休閒旅遊。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網站、資料照；本報合成）

    美國疾病管制暨預防中心調升多個國家的旅遊風險，將台灣從第一級「低風險」升至第二級「中度風險」，不建議前往休閒旅遊。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網站、資料照；本報合成）

    2022/05/03 17:53

    〔即時新聞／綜合報導〕國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，今（3日）本土新增案例達2萬3102例，已連續6天確診數破萬。美媒指出，美國疾病管制暨預防中心（CDC）2日已調升多個國家的旅遊風險，其中把台灣從第一級「低風險」升至第二級「中度風險」（level-2），不建議前往休閒旅遊。

    據《CNN》報導，美國疾病管制暨預防中心已升級多個國家的旅遊風險，把包含台灣在內的5個國家調升為「中度風險」，其他4國分別為墨西哥、伊朗、貝里斯及安巴；另外，雖然近日中國上海、北京等地疫情也持續升溫，但美國疾病管制暨預防中心仍把中國列為「低風險」（level-1）。

    針對台灣旅遊警示被美國疾病管制暨預防中心調升為「中度風險」，《CNN》直言，「這對台灣來說不是個好消息，因為過去台灣在疫情中表現亮眼，一直都列在低風險」。

    報導也提到，該旅遊警示建議沒有強制性，並不會強硬禁止美國公民前往旅行，但建議前往「中度風險」目的地前，要完全接種武漢肺炎疫苗。

    相關新聞請見︰

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    美國疾病管制暨預防中心2日已調升多個國家的旅遊風險，其中把台灣從第一級「低風險」升至第二級「中度風險」，不建議前往休閒旅遊。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網站）

    美國疾病管制暨預防中心2日已調升多個國家的旅遊風險，其中把台灣從第一級「低風險」升至第二級「中度風險」，不建議前往休閒旅遊。（圖取自美國疾病管制暨預防中心網站）

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