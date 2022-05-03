軍情動態》強化空軍！ 哥倫比亞擬斥資177億 向南韓購20架FA-50

哥倫比亞空軍打算斥資177億元向南韓採購至少20架有對空、對地攻擊能力的FA-50輕型戰鬥攻擊機。（歐新社）

2022/05/03 12:05

〔即時新聞／綜合報導〕近日有消息指出，哥倫比亞空軍選擇了FA-50作為下一代噴氣式教練機，並打算斥資6億美元（約新台幣177億元）向南韓採購至少20架有對空、對地攻擊能力的FA-50輕型戰鬥攻擊機。

根據美國《國防新聞》（Defense News）報導，哥倫比亞的軍方人士告訴《國防新聞》的記者，軍方打算採購新飛機取代去年退役的A-37雙引擎輕攻擊機，而現階段使用的以色列製「幼獅」（Kfir）戰機，因維護成本與機體老化等問題造成飛行時間受到限制，預計在2023年退役，所以哥倫比亞急需彌補國土巡邏、對地攻擊與飛行員培訓等任務的缺口。

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雖然目前有來自義大利的李奧納多公司，以加裝空對空飛彈掛架與對地攻擊能力的M-346FA型攻擊教練機參與競標，但哥國匿名官員表示，哥倫比亞軍方比較偏好南韓的飛機。

報導補充，哥倫比亞與南韓已經建立密切的國防合作，2012年哥倫比亞海軍訂購了數量不詳的南韓製造的SSM-700K反艦飛彈，以及南韓海軍在2014年與2020年兩度捐贈退役的「海防巡邏艦」給哥軍，哥倫比亞的軍隊也是韓戰中向聯合國提供部隊的國家之一。

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