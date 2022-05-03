就是不想戰！ 俄兵通話曝光 為了不上戰場自毀戰車

烏克蘭國家安全局（SBU）發布了一段音檔，指出俄軍為了不與烏克蘭軍隊作戰，故意破壞了自己的軍備。（歐新社）

2022/05/03 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，俄軍因長期缺乏補給、軍武設備、糧食與醫療量能等士氣低迷，各區戰場常有叛逃或是投降的俄兵，烏克蘭國家安全局（SBU）發布了一段音檔，指出俄軍為了不與烏克蘭軍隊作戰，故意破壞了自己的軍備。

烏克蘭國家安全局今日在推特PO出一段音檔，內容為有一名俄兵正在告訴自己的父親，他的同袍們正在毀壞部隊的戰車，10輛戰車內只有1輛可以正常使用，這樣他們就可以避免與烏軍戰鬥，SBU在推文中表示「SBU截獲了一段通訊，內容證明了俄羅斯侵略者為了不與烏軍戰鬥而破壞自己的軍備。」

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歐美官員相信，俄羅斯總統普廷最快將在5月9日正式對烏克蘭宣戰，而這將導致俄羅斯在侵略烏克蘭東方與南方地區時，全面動員後備軍力。

Російські окупанти ламають власну техніку, аби не воювати з українськими захисниками



Про це свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити СБУ.#СБУ#stoprussia pic.twitter.com/5RK1an9CQt — СБ України （@ServiceSsu） May 2, 2022

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