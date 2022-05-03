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    俄羅斯人不滿普廷想密報 CIA建議走暗網

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）揮軍攻打烏克蘭至今超過2個月，越來越多俄羅斯人感到不滿，外媒報導，美國中央情報局（CIA）透露，這些人可能正試圖聯繫美國情報部門，建議可透過「暗網」。示意圖。（法新社）

    俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）揮軍攻打烏克蘭至今超過2個月，越來越多俄羅斯人感到不滿，外媒報導，美國中央情報局（CIA）透露，這些人可能正試圖聯繫美國情報部門，建議可透過「暗網」。示意圖。（法新社）

    2022/05/03 11:58

    〔即時新聞／綜合報導〕殺人一萬自損三千！俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）揮軍攻打烏克蘭至今超過2個月，越來越多俄羅斯人感到不滿，外媒報導，美國中央情報局（CIA）透露，這些人可能正試圖聯繫美國情報部門，建議可透過「暗網」。

    《美聯社》報導，攔截通訊與捕捉衛星影像雖然是西方強項，但情報機構仍須招募深入了解克里姆林宮與俄羅斯境內狀況的人手。

    報導指出，CIA官員表示，部分憂心的俄人正拚命嘗試聯繫CIA，但拒絕透露自戰爭以來確切人數，「在俄羅斯直接與美國人身體或虛擬接觸並不安全，對於那些想安全地與我們互動的人來說，暗網是解方」。

    報導提到，CIA於2019年推出暗網網站，只能藉由具加密功能的Tor瀏覽器（洋蔥瀏覽器）訪問。情報官員說，潛在的消息來源在暗網上將受到更好保護，避免俄羅斯窺探。CIA反情報部門前官員凱頓（Mark Kelton）認為，「當人們決定伸援時，非常清楚自己在做什麼以及隨之而來的風險」，除了讓對方放心，也要讓對方了解有人在關心保護他們。

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