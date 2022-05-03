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    德總理未計畫訪問基輔 透露撤銷對俄制裁底線

    德總理蕭茲暫無計畫訪問基輔。（歐新社）

    德總理蕭茲暫無計畫訪問基輔。（歐新社）

    2022/05/03 11:59

    〔即時新聞／綜合報導〕德國因依賴俄國能源程度較深，在對俄制裁上態度消極，引來不少國際譴責，就連德總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）也被基輔拒於門外。可能是有此前車之鑑，德總理蕭茲（Olaf Scholz）表示沒有計畫訪問基輔，但他強調，只要烏俄沒有達成和平協議，就不會撤銷對俄制裁。

    綜合外媒報導，蕭茲當地時間週一接受《德國電視二台》（ZDF）訪問時提到，在史坦麥爾遭基輔打槍後，他尚無訪問當地的計畫。對於外界對德國援助不力的指責，他駁斥，「我們打從一開始便派送相當具有殺傷力的武器。我們也會持續支持烏克蘭。」強調盟友將會捍衛北大西洋公約組織（NATO）任何一吋領土。

    蕭茲還說，除非俄國和烏克蘭達成和平協議，否則德國絕對不會撤銷對俄國的制裁，「要是沒有和烏克蘭達成共識，我們就不會移除制裁」、「我們的目標是不能夠讓俄國稱心如意。」

    蕭茲表示，德國和其他國家在財政和軍事上的援助，是烏克蘭軍隊能夠對抗軍力壯盛對手至今的原因之一。

    雖然蕭茲表態暫不訪問基輔，但德國反對派領袖梅爾茲（Friedrich Merz）將在本週前往。

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