一發轟沉！美軍測試「聯合直接攻擊彈藥」影片曝 靶船瞬腰斬

影片中JDAM由上方投下，精準命中靶船，靶船如同遭魚雷擊中般艦體被抬起，龍骨折斷，靶船斷成兩截，瞬間沉沒。（圖擷自YouTube）

2022/05/03 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕「美國空軍研究實驗室」（AFRL）日前進行「快速擊沉聯合能力技術驗證」（QUICKSINK JCTD）測試，利用「聯合直接攻擊彈藥」（Joint Direct Attack Munition，簡稱JDAM）攻擊船隻，測試畫面曝光，只見飛彈一發將靶船打成兩半，在水花中消失於海面。

「美國空軍研究實驗室」在4月28日測試「快速擊沉聯合能力技術驗證」，由F-15E「打擊鷹」（Strike Eagle）戰鬥轟炸機發射GBU-31型「聯合直接攻擊彈藥」，攻擊墨西哥灣靶場區域內的靶船，成功將靶船打成兩半。

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影片中JDAM由上方投下，精準命中靶船，靶船如同遭魚雷擊中般艦體被抬起，龍骨折斷，靶船斷成兩截，瞬間沉沒。

「美國空軍研究實驗室」在聲明中指出，「快速擊沉」是消除世界各地對自由海上威脅迫切需求的一種解決方案，儘管重型魚雷也可以一發擊沉船隻，但價格昂貴，而攻艦版JDAM是為了實現用低成本從空中打擊水面艦艇的目標，讓其破壞力「不亞於魚雷」，為作戰指揮官和作戰人員提供更多選擇。

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