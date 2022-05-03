烏軍2度襲擊蛇島俄軍 島上電信、防空設備全毀
2022/05/03 10:33
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，烏軍在一週內2度襲擊蛇島上的俄軍，造成俄軍損失慘重，烏軍今天也公布4月30日襲擊蛇島俄軍的影像。
時常分享烏俄戰爭消息的推特帳號@ua_industrial在推特PO出2段影片，可以看到第一段影片中俄軍Strela-10防空系統被攻擊後還嘗試開火反擊，另一段影片則是防空系統被精準命中，冒出陣陣的黑煙。
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烏克蘭南方司令部4月27日公布在黑海地區烏軍對蛇島的俄軍據點造成了破壞，烏軍摧毀了俄軍Strela-10防空系統、擊殺了多名俄兵，4月30日烏軍再度襲擊蛇島，讓島上俄軍的電信設備與防空系統全毀，多名俄兵傷亡。
Ще кілька кадрів із Зміїного острова. Цього разу була знищена російська ЗРК 9К35 Стрела-10М. pic.twitter.com/r3PTBabXUd— Промисловий Портал （@ua_industrial） May 2, 2022
Байрактар знищує російську ППО на острові Зміїний pic.twitter.com/At0uiBWyJC— Промисловий Портал （@ua_industrial） May 2, 2022