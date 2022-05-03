為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    俄外長稱希特勒有猶太血統 澤倫斯基：俄羅斯已忘記二戰教訓

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯已經忘記了二戰帶來的所有教訓。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯已經忘記了二戰帶來的所有教訓。（法新社）

    2022/05/03 11:08

    〔即時新聞／綜合報導〕俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）1日宣稱納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，引發以色列強烈不滿，怒斥拉夫羅夫的說法是可怕的歷史錯誤。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯外交部長如此反猶太，代表俄羅斯已經忘記了二戰帶來的所有教訓，或是他們可能從未學會這些教訓。

    根據美國《CNN》報導，拉夫羅夫接受媒體訪問時，表示他對澤倫斯基是猶太人的說法不以為意，並聲稱：「澤倫斯基提出一個論點，那就是『他自己就是猶太人，怎麼可能會有納粹思想』。我可能錯了，但希特勒也是猶太人，曾有聰明的猶太人說過，最狂熱的反猶分子通常是猶太人」。

    澤倫斯基對此表示，俄羅斯外交部長如此反猶太，代表俄羅斯已經忘記了二戰帶來的所有教訓，或是他們可能從未學會這些教訓，這些話在以色列引發軒然大波，但莫斯科並沒有反駁這些說法。

    澤倫斯基質疑俄羅斯：「怎能在勝利日前夕說這種話呢？這些話代表俄羅斯最高外交官員將納粹罪行歸咎於猶太人，令人無語。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    白宮：拜登「很想出訪」烏克蘭 但尚無規劃訪問行程
    2022/05/03 08:39

    白宮：拜登「很想出訪」烏克蘭 但尚無規劃訪問行程
    俄扯希特勒有猶太血統 以色列譴責
    2022/05/03 05:30

    俄扯希特勒有猶太血統 以色列譴責

    學者籲：《菸防法》合理修法才能達到目的
    拉夫羅夫扯希特勒是猶太人犯眾怒 烏外交部再籲孤立俄羅斯
    2022/05/02 23:50

    拉夫羅夫扯希特勒是猶太人犯眾怒 烏外交部再籲孤立俄羅斯
    俄外長狂言「希特勒有猶太血統」 以色列：嚴重侮辱納粹受害者
    2022/05/02 21:27

    俄外長狂言「希特勒有猶太血統」 以色列：嚴重侮辱納粹受害者

    經濟部創新循環技術助陣 偕金屬中心獲2022美國愛迪生銀獎
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播