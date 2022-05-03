俄外長稱希特勒有猶太血統 澤倫斯基：俄羅斯已忘記二戰教訓

烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯已經忘記了二戰帶來的所有教訓。（法新社）

2022/05/03 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）1日宣稱納粹德國領袖希特勒（Adolf Hitler）有猶太人血統，引發以色列強烈不滿，怒斥拉夫羅夫的說法是可怕的歷史錯誤。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯外交部長如此反猶太，代表俄羅斯已經忘記了二戰帶來的所有教訓，或是他們可能從未學會這些教訓。

根據美國《CNN》報導，拉夫羅夫接受媒體訪問時，表示他對澤倫斯基是猶太人的說法不以為意，並聲稱：「澤倫斯基提出一個論點，那就是『他自己就是猶太人，怎麼可能會有納粹思想』。我可能錯了，但希特勒也是猶太人，曾有聰明的猶太人說過，最狂熱的反猶分子通常是猶太人」。

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澤倫斯基對此表示，俄羅斯外交部長如此反猶太，代表俄羅斯已經忘記了二戰帶來的所有教訓，或是他們可能從未學會這些教訓，這些話在以色列引發軒然大波，但莫斯科並沒有反駁這些說法。

澤倫斯基質疑俄羅斯：「怎能在勝利日前夕說這種話呢？這些話代表俄羅斯最高外交官員將納粹罪行歸咎於猶太人，令人無語。」

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