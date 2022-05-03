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    武漢超大百貨萬象城 才剛開幕就發生火災

    位於武漢的購物中心萬象城，5月1日才剛開幕，昨日下午卻驚傳發生火警。（圖擷自微博）

    位於武漢的購物中心萬象城，5月1日才剛開幕，昨日下午卻驚傳發生火警。（圖擷自微博）

    2022/05/03 10:44

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢近期狂推新地標華潤置地大廈，該建物包含豪宅及購物中心萬象城，但5月1日才剛開幕的萬象城，昨下午卻驚傳發生大火，大量濃煙從商場裡竄到屋外，現場民眾驚慌逃生，雖未造成人員傷亡，但也引發網友議論。

    標榜武漢超大時尚百貨的「萬象城」於5月1日開幕，吸引許多民眾前往購物，但開幕不過一天，昨日下午卻驚傳發生火警，據中國《武漢消防》官方公告指出，火警發生在下午5點27分，起火點位於2樓的空房間，據稱起火原因為垃圾起火，所幸並無人員傷亡，相關財物損失則尚待調查。

    雖然火警很快撲滅，但才剛開幕就發生火警，也讓民眾在網路議論，留言直呼「昨天才開業，今天就火災？」、「開門兩天就火了」、「這下真的火了，雜物堆得到處都是，每層樓都有，還有隨處吸菸的工作人員」，也有人笑稱「老闆別傷心，這是暗示你的店紅紅火火」、「還好只是火災，看到武漢萬象城還以為是疫情呢」。

    據了解，武漢萬象城占地19萬平方公尺（約5.7萬坪），其中地上7層、地下4層，其中3層為停車場，加上豪宅總面積超過70萬平方公尺（約21萬坪），店鋪規劃超過400間。

    位於武漢的購物中心萬象城，5月1日才剛開幕，昨日下午卻驚傳發生火警。（圖擷自微博）

    位於武漢的購物中心萬象城，5月1日才剛開幕，昨日下午卻驚傳發生火警。（圖擷自微博）

    位於武漢的購物中心萬象城，5月1日才剛開幕，昨日下午卻驚傳發生火警，網友為此議論紛紛。（圖擷自微博）

    位於武漢的購物中心萬象城，5月1日才剛開幕，昨日下午卻驚傳發生火警，網友為此議論紛紛。（圖擷自微博）

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