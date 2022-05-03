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    另開戰場！ 泰晤士報：俄國準備入侵摩爾多瓦

    英國《泰晤士報》報導，俄羅斯克里姆林宮已經決定入侵烏克蘭西南方的鄰國摩爾多瓦（Moldova）。圖為摩爾多瓦儀隊拿著摩爾多瓦國旗。（路透資料照）

    英國《泰晤士報》報導，俄羅斯克里姆林宮已經決定入侵烏克蘭西南方的鄰國摩爾多瓦（Moldova）。圖為摩爾多瓦儀隊拿著摩爾多瓦國旗。（路透資料照）

    2022/05/03 07:23

    〔即時新聞／綜合報導〕英國媒體報導，俄羅斯克里姆林宮已經決定入侵烏克蘭西南方的鄰國摩爾多瓦（Moldova），準備製造「藉口」讓俄羅斯軍隊進入摩爾多瓦分離地區「聶斯特河沿岸」，可能重演俄軍進攻烏東頓巴斯地區的情景。

    英國《泰晤士報》報導，烏克蘭軍方消息人士指出，俄羅斯企圖在摩爾多瓦開闢新戰場，以此來對抗烏克蘭。有多種跡象顯示，在不久的將來，摩爾多瓦將會受到攻擊，該國的軍隊只有3250名士兵。如果俄羅斯成功佔領摩爾多瓦，俄軍就可以從西部地區進入烏克蘭的黑海港口城市敖德薩，烏東地區的烏克蘭軍隊就將處於兩面夾擊的局勢。

    報導提到，俄羅斯可能會在5月9日勝利日左右入侵摩爾多瓦，俄羅斯總統普廷可能會先承認分離地區「聶斯特河沿岸」獨立，重演烏東地區頓巴斯被入侵的情景，對摩爾多瓦的領土完整構成直接威脅。聶斯特河沿岸地區夾在聶斯特河（Nistru）和烏克蘭邊境之間，人口47萬，主要說俄語，摩爾多瓦宣告自蘇聯獨立後，這個地區於1992年因俄軍介入支持分離主義分子，經歷5個月戰事後與摩爾多瓦分道揚鑣。

    烏克蘭軍方消息人士說，烏克蘭相信克里姆林宮已經決定攻擊摩爾多瓦，摩爾多瓦的命運非常重要，如果俄羅斯控制摩爾多瓦，烏克蘭在軍事上就是非常容易受到攻擊的目標，甚至是生死存亡的威脅。

    不過，這項消息不符合西方情報評估，俄羅斯沒有足夠的能力完成新戰線，而且不會冒著戰機被烏軍部署在敖德薩防空系統擊落的風險。

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