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    戰火持續2個月 美國新民調：73％堅決支持烏克蘭

    美國新民調顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭2個月後，逾7成絕大多數美國人仍堅決支持烏克蘭，及支持增加對俄羅斯的制裁。圖為美國聯邦眾議院議長裴洛西1日率團訪問基輔時，和烏國總統澤連斯基合影。（法新社）

    美國新民調顯示，在俄羅斯入侵烏克蘭2個月後，逾7成絕大多數美國人仍堅決支持烏克蘭，及支持增加對俄羅斯的制裁。圖為美國聯邦眾議院議長裴洛西1日率團訪問基輔時，和烏國總統澤連斯基合影。（法新社）

    2022/05/02 22:09

    〔編譯楊芙宜／台北報導〕《華盛頓郵報》（Washington Post）引述「華郵-ABC」最新民調報導，在俄羅斯入侵烏克蘭2個月後，73%絕大多數且跨黨派的美國人仍堅決支持烏克蘭，及支持增加對俄羅斯的制裁，包括：逾半（55%）認為應對烏國提供更多軍事援助、76%認為應提供烏國更多人道援助，67%認為應增加對俄羅斯經濟制裁。

    新民調顯示，整體而言，合計高達73%美國受訪民眾堅決站在支持烏克蘭立場，表示目前美國對烏克蘭支持的作為剛剛好（36%）或太少（37%）；相較於目前美國政府所做的，76%認為應提供烏國更多人道援助，67%認為應增加對俄羅斯經濟制裁，55%認為應對烏國提供更多軍事援助。

    不過，同時也有高達72%反對美國對俄軍採取直接軍事行動，僅21%支持美軍直接對抗俄軍；即使認為美國目前對烏克蘭支持的作為仍太少者，仍有57%反對美國採取直接軍事行動。

    這份新民調在4月24至28日執行，透過手機和家用電話在全美隨機抽樣1004位成人，抽樣誤差為正負3.5個百分點。

    報導指出，新民調發現顯示，拜登政府政策大部分反映美國人對俄羅斯入侵烏克蘭的立場偏好。美國總統拜登持續穩定擴大對基輔的軍事和人道協助，上週四已請求美國國會額外援烏的新撥款330億美元（約9735億台幣），同時並不斷擴大對莫斯科的制裁。

    報導說，但拜登也很快強調，不會送美國軍人到烏克蘭或採取如實施「禁航區」之類行動，因為這可能導致與俄羅斯直接軍事衝突。

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