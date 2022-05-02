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    普廷喉舌「嘴砲」！威脅發射「末日魚雷」引發海嘯淹沒英國

    「普廷喉舌」齊索尤夫嗆聲要對英國發射有「末日魚雷」之稱的水下潛射彈道飛彈「波賽頓」（路透）

    「普廷喉舌」齊索尤夫嗆聲要對英國發射有「末日魚雷」之稱的水下潛射彈道飛彈「波賽頓」（路透）

    2022/05/02 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕繼「普廷傳聲筒」索洛維約夫（Vladimir Solovyov）建議政府「送」一顆「薩爾馬特」重型洲際彈道飛彈（Sarmat RS-28）到英國後，另一個被稱是「普廷喉舌」的知名主播齊索尤夫（Dmitry Kiselyov）也在電視上稱要對英國發射有「末日魚雷」之稱的水下潛射彈道飛彈「波賽頓」（Poseidon）。

    根據英國《鏡報》 報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，包括英國在內的西方國家紛紛對烏國伸出援手，俄羅斯官媒近期將矛頭指向英國，蘇聯時期和俄羅斯的名主持人齊索尤夫日前就在電視上威脅，要對英國發射波賽頓潛射飛彈。齊索尤夫聲稱，波賽頓可搭載高達1億噸的核彈頭，強度是廣島原子彈的數千倍，將可引發高達500公尺且有輻射性的海嘯，足以淹沒英國。

    齊索尤夫也呼應索洛維約夫早前說應發射一顆薩爾馬特飛彈到英國領土，嘴砲稱英國面積對俄羅斯來說猶如一座小島，一顆薩爾馬特飛彈就能徹底摧毀英國，從此世界地圖上不再有這個國家。

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