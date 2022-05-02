中國老人被硬塞屍袋送火化 上海多人被拔官、醫師吊照

上海普陀區一間養老院近日傳出將還活著的老人裝進屍袋送火化的荒謬消息。（圖翻攝自微博）

2022/05/02 20:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，上海封城一個多月以來荒謬傳聞不斷，近日又傳有活人被裝屍袋送到殯儀館險遭火化，當地政府事後證實確有此事，讓外界看傻了眼。今天（2日）上海市紀委監委指出，涉及此事的5名官員已被問責，擅自給活人判死的醫生也被吊銷執照。

綜合中媒報導，位於上海市普陀區長征鎮的「新長征福利院」昨天（5/1）傳出有老人被院內員工裝進屍袋要送去火化，所幸殯儀館人員驚覺屍袋「竟然會動」，連忙打開屍袋救出裡頭還活得好好的長者，當場質問。沒想到養老院員工竟企圖再將屍袋拉鍊拉上，殯儀館人員氣得痛罵，有民眾在旁將這段爭執過程拍下，也跟著痛罵福利院員工，這名差點「枉死」的長者才被送回養老院。

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影片傳開後，這事件引發中國網友熱議，紛紛砲轟養老院喪盡天良。今天上海市普陀區民政局證實確有此事，宣稱該名長者已被轉送至醫院，目前生命徵象正常。

另外，當地政府也在第一時間成立調查小組進駐「新長征福利院」，據上海市紀委監委消息指出，普陀區民政局黨組書記兼局長張建東、副局長黃耀紅、養老服務科科長劉穎華、長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成、新長征福利院院長葛芳共5人被認為應對此事負責，目前已知張建東遭依黨紀立案調查，其餘4人免職。

另外，給這名長者發死亡證明的田姓醫生也被公安機關立案調查，吊銷醫師執照，官方強調，後續若再發現其他涉事人員，將依法依規處理。

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