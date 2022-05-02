中國老人被硬塞屍袋送火化 上海多人被拔官、醫師吊照
2022/05/02 20:36
〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，上海封城一個多月以來荒謬傳聞不斷，近日又傳有活人被裝屍袋送到殯儀館險遭火化，當地政府事後證實確有此事，讓外界看傻了眼。今天（2日）上海市紀委監委指出，涉及此事的5名官員已被問責，擅自給活人判死的醫生也被吊銷執照。
綜合中媒報導，位於上海市普陀區長征鎮的「新長征福利院」昨天（5/1）傳出有老人被院內員工裝進屍袋要送去火化，所幸殯儀館人員驚覺屍袋「竟然會動」，連忙打開屍袋救出裡頭還活得好好的長者，當場質問。沒想到養老院員工竟企圖再將屍袋拉鍊拉上，殯儀館人員氣得痛罵，有民眾在旁將這段爭執過程拍下，也跟著痛罵福利院員工，這名差點「枉死」的長者才被送回養老院。
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影片傳開後，這事件引發中國網友熱議，紛紛砲轟養老院喪盡天良。今天上海市普陀區民政局證實確有此事，宣稱該名長者已被轉送至醫院，目前生命徵象正常。
另外，當地政府也在第一時間成立調查小組進駐「新長征福利院」，據上海市紀委監委消息指出，普陀區民政局黨組書記兼局長張建東、副局長黃耀紅、養老服務科科長劉穎華、長征鎮社會事業發展辦公室主任吳友成、新長征福利院院長葛芳共5人被認為應對此事負責，目前已知張建東遭依黨紀立案調查，其餘4人免職。
另外，給這名長者發死亡證明的田姓醫生也被公安機關立案調查，吊銷醫師執照，官方強調，後續若再發現其他涉事人員，將依法依規處理。
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